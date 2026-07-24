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YENİ Parti kurulurken Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken paylaşım: İmamoğlu ile özdeşleşen o hareketi kullandı!

YENİ Parti kurulurken Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken paylaşım: İmamoğlu ile özdeşleşen o hareketi kullandı!

24.07.2026 13:32:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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YENİ Parti kurulurken Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken paylaşım: İmamoğlu ile özdeşleşen o hareketi kullandı!

Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı'na atanan Kemal Kılıçdaroğlu, YENİ Parti'nin kurulduğu dakikalarda videolu bir paylaşım yaptı. CHP ana muhalefetten düşerken Kılıçdaroğlu'nun videoda, Ekrem İmamoğlu ile özdeşleşen kol sıvama hareketini yapması dikkat çekti.

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YENİ Parti'nin kuruluş dilekçesinin İçişleri Bakanlığı'na verildiği dakikalarda, mahkeme kararıyla CHP'ye atanan Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. 

EKREM İMAMOĞLU GİBİ KOLLARI SIVADI!

Kılıçdaroğlu, paylaşımında, şu ifadeleri kullandı:

"Benim görevim, toplumun sorunları yoğun ama unutulmuş kesimleriyle bir araya gelmektir. Çöpten kâğıt toplayan insanların da, mesai saati gözetmeksizin tarlada alın teriyle geçimini sağlayan insanların da sorunlarını çözmek için yola çıktım. Benim siyaset anlayışım budur."

Videonun sonunda ise, Kemal Kılıçdaroğlu'nun gömleğinin kollarını sıvarken çekilmiş bir görüntüsü de kullanıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile özdeşleşen bu görüntünün, YENİ Parti'nin kurulduğu dakikalarda bir video ile kamuoyuna servis edilmesi dikkat çekti.

CHP, ANA MUHALEFETTEN DÜŞTÜ

91 milletvekilinin istifasıyla kurulan YENİ Parti Meclis'in ana muhalefet partisi olurken, CHP 44 milletvekili ile beşinci sıraya düştü.

Yeni tabloda; AKP 277, Yeni Parti 91, DEM Parti 56, MHP 46, CHP 44 milletvekiline sahip olacak.

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