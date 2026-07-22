‘Yeni Parti’ kuruluyor: Adı netleşti, logosu çalışılıyor, kuruluş dilekçesi hafta başında...

CHP’nin seçilmiş genel başkanı Özel, dün son grup konuşmasını yaparak bir anlamda vedalaştı. Yargı süreçlerinin ağırlaştırılması, Kılıçdaroğlu’nun “tedbir” kararını gerekçe göstererek Kurultay yapmamasının ardından Özel ve arkadaşları Yeni Parti adıyla, yeni partilerini kurma kararı aldı. Cumhuriyet’in edindiği bilgiye göre parti adı belirlenirken sokağın sesi dikkate alındı. Ülke tarihiye özdeş olan CHP adının bırakılıyor olmasına karşın tabandan gelen “Yeni parti kurun” şeklindeki beklentilerden de yola çıkılarak parti adı belirlendi. Son anda bir yasal engel çıkmaması olasılığı dışında Yeni Parti adı kesinleşti. Bu kapsamda partinin logosunun çalışmaları da sürüyor. Partinin kullanacağı renkler de Özel’in yerel seçimlerden bu yana sıkça kullandığı Türkiye ittifakı söyleminden yola çıkılarak belirlendi.

CHP kulislerinden edinilen bilgiye göre yargılamalar kapsamında tutuklu bulunan seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yeni parti süreçlerinin tamamına katıldı ve görüş belirtti. Partinin ismi, renkleri ve diğer konulara İmamoğlu da destek verdi, tartışmalara katıldı.

90’IN ÜZERİNE MİLLETVEKİLİ

Kılıçdaroğlu’nun mahkeme kararıyla yeniden genel başkan olarak atanmasının ardından merak edilen konulardan biri de Yeni Parti’nin milletvekili sayısının kaç olacağı idi. Özel ve arkadaşları tarafından kurulacak partiye dün akşam saatlerinde 90’ın üzerinde milletvekili imza verdi. Kulislerde bu rakamın üzerine yapılan hesaplamalarda ilk aşamada sayının 100’ün üzerine çıkabileceği de dile getiriliyor. Yeni Parti’nin lideri olacak Özgür Özel’in henüz imza veren milletvekili listesinde yer almadığı da görüldü.

Özel’in en son imzayı atarak kurucular kurulu olarak dilekçenin verilmesi bekleniyor. Bir bilgi daha verelim. Yeni Parti’nin genel merkezi için bir bina belirlendi ve kira için anlaşma sağlandı. Ayrıca çok sayıda ilde parti binaları hazırlandı, tabela için kuruluşun resmileşmesi bekleniyor. Ankara, İstanbul, İzmir, Samsun, Adana, Trabzon parti binalarının hazır olduğu iller arasında sayılıyor.

BAŞVURU HAFTAYA

Yeni Partinin kuruluş başvurusu önümüzdeki haftaya kaldı. TBMM’nin 27 Temmuz’da büyük olasılıkla çalışmalarını tamamlayarak tatile gireceği, bu aşamadan sonra başvuru yapılacağı öğrenildi. Başvurunun sonraya kalmasının çok küçük bir olasılık olduğu vurgulanıyor. Başvurunun ardından İçişleri Bakanlığı evrakları diğer kayıt işlemleri için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına gönderecek.

Partinin kurulmasının ardından ilk iş olarak Kurucular Kurulu toplanacak. Bu toplantıda önce genel başkan ardından Merkez Yürütme Kurulu (MYK) seçilecek. Daha sonra MYK, il başkanlıklarına atamalar yapacak. İl başkanlıkları görev almalarının ardından siyasi çalışmalarına başlayacak.

Milletvekili sayısının netleşmesi ve kadrolarının oluşturulmasının ardından Yeni Parti’nin tüm yazı sahada geçirmesi halkla doğrudan ilişki kurması bekleniyor. Yaz boyunca bu temasların sürmesinden sonra parti programının yazılacağı ve kamuoyuyla paylaşılacağı öğrenildi. Bu kapsamda Özel parti programının ipuçlarını da grup konuşmasında verdi. Buna göre Yeni Parti’nin çıkış noktası sosyal demokrasi, Altı Ok ve diğer evrensel değerler olarak sıralanıyor. Özel’in, “Atatürk’le, Misak-ı Milli’yle, Cumhuriyet’le” sorunu olmayanlar vurgusuyla sınırları, “Aslan sosyal demokratlar, muhafazakar, milliyetçi, Kürt, sosyalist ve liberal demokratlarla da Türkiye İttifakı’nı” yani kapsama alanını tarif ettiği değerlendiriliyor.