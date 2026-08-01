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YENİ Parti'li ilk anketin sonuçları dikkat çekti! CHP baraj altı kaldı…

YENİ Parti'li ilk anketin sonuçları dikkat çekti! CHP baraj altı kaldı…

1.08.2026 17:14:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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YENİ Parti'li ilk anketin sonuçları dikkat çekti! CHP baraj altı kaldı…

YENİ Parti'nin kuruluşu ile anketlerde ibre değişiyor…Yapılan son seçim anketinde YENİ Parti birinci parti seçilirken, CHP baraj altında kaldı. İşte sonuçlar…
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Türkiye Veri Haritası'nın 25-29 Temmuz tarihleri arasında 1.720 kişiyle gerçekleştirdiği seçim anketine göre, YENİ Parti yüzde 31,2 ile ilk sırada yer alırken, CHP'nin oy oranı yüzde 4,8 olarak ölçüldü.

CHP BARAJ ALTI KALDI

Türkiye Veri Haritası, Temmuz 2026 dönemine ilişkin seçim anketinin sonuçlarını açıkladı. Araştırmada katılımcılara, "Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi.

25-29 Temmuz tarihleri arasında 1.720 kişiyle bilgisayar destekli telefon görüşmesi (CATI) yöntemiyle gerçekleştirilen ankete göre, YENİ Parti yüzde 31,2 ile ilk sırada yer aldı. Ankette AK Parti yüzde 29,2 ile ikinci sırada bulunurken, CHP'nin oy oranı yüzde 4,8 olarak ölçüldü.

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Araştırmanın sonuçlarına göre partilerin oy oranları şöyle sıralandı:

  • %31,2 - YENİ Parti (+0,7)
  • %29,2 - AK Parti (-1,0)
  • %  8,8 - DEM Parti (+0,1)
  • %   7,5 - MHP (+0,2)
  • %  4,8 - CHP (+0,9)
  • %  4,2 - İYİ Parti (-0,2)
  • %  3,7  - ZAFER Partisi (-0,2)
  • %  3,6 - Yeniden Refah Partisi (-0,1)
  • %   1,9 - Anahtar Parti (-0,1)
  • %   1,7 - YENİ YOL Partisi (-0,2)
  • %   1,0 - TİP (-0,2)
  • %  0,9 - BBP (+0,1)
  • %  0,4 - HÜDA PAR 
  • %  0,3 - DP 
  • %  0,3 - BTP
  • %  0,5 - Diğerleri
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