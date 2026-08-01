YENİ Parti'li ilk anketin sonuçları dikkat çekti! CHP baraj altı kaldı…

Türkiye Veri Haritası'nın 25-29 Temmuz tarihleri arasında 1.720 kişiyle gerçekleştirdiği seçim anketine göre, YENİ Parti yüzde 31,2 ile ilk sırada yer alırken, CHP'nin oy oranı yüzde 4,8 olarak ölçüldü.

CHP BARAJ ALTI KALDI

Türkiye Veri Haritası, Temmuz 2026 dönemine ilişkin seçim anketinin sonuçlarını açıkladı. Araştırmada katılımcılara, "Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi.

25-29 Temmuz tarihleri arasında 1.720 kişiyle bilgisayar destekli telefon görüşmesi (CATI) yöntemiyle gerçekleştirilen ankete göre, YENİ Parti yüzde 31,2 ile ilk sırada yer aldı. Ankette AK Parti yüzde 29,2 ile ikinci sırada bulunurken, CHP'nin oy oranı yüzde 4,8 olarak ölçüldü.

Araştırmanın sonuçlarına göre partilerin oy oranları şöyle sıralandı: