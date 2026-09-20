YENİ Parti’li vekiller, saha çalışmalarında gördüklerini anlattı: ‘İsim değil, geçim sıkıntısı var’

YENİ Parti’li milletvekilleri partinin 10 Eylül’den beri 81 ilde sürdürdüğü saha çalışmalarını Cumhuriyet’e anlattı.

Buna göre vekiller en çok geçim sıkıntısı derdi dinlediklerini ve genellikle büyük bir umutsuzlukla karşılaştığını söylüyor. Buna karşın Temmuz’da kurulan partilerinin hızla örgütlendiğini ve şimdiden halk için “iktidar alternatifi” olarak görülmeye başlandığını belirtiyorlar. Saha çalışmalarında hem neden kurulduklarını hem de Türkiye’nin sorunlarına karşı hangi çözümleri önerdiklerini anlatmayı hedeflediklerini vurgulayan vekiller “Ancak kuruluş kısmını anlatmamıza bile gerek kalmıyor. İnsanlar zaten neden CHP’den ayrıldığımızı, YENİ Parti’nin kurulduğunu, hatta en son Yargıtay ile yaşanan isim sıkıntısını bile biliyorlar. Öyle bir isim sorunu falan da yok. Biz ‘YENİ Parti’den geldik’ deyince insanlar ‘Özgür Özel’in partisinden gelmişler’ diye karşılıyorlar” diyor.

‘ERKEN SEÇİM TALEBİ VAR’

Niğde’deki saha çalışmalarına ilişkin konuşan YENİ Parti Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, “Çiftçilerin en çok söylediği şey; ‘Seneye bu işi yapmayacağız.’ Hiç değilse maliyetine satış yapmaya çalışıyor. Pazara gittik, çalışanların çoğu emekliydi. ‘Torun sevmek yerine buraya geliyoruz. Çalışmamız lazım. Maydanoz, soğan satıyoruz’ diyorlar. Ne çiftçi, ne üretici, ne emekli, ne esnaf mutlu” dedi. İktidarın seçimin Nisan 2028’de yapılacağına yönelik açıklamalarına karşın toplumda ciddi bir erken seçim talebi olduğunu belirten Taşcıer “Sokakta mutsuzluk var. Onlar nisan 2028 diyebilir ama sokaktaki psikoloji öyle değil. İnsanlar seçimi bekliyor” ifadelerini kullandı.

‘MAZOT ZAMMI KONUŞULUYOR’

YENİ Parti İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş ise, Yüksekova’daki saha çalışmalarını anlattı. “İnsanlar bu iktidarın alternatifinin sadece bizde olduğunu görüyor. ‘Işık sizde’ diyorlar” diyen Özçağdaş, “Yüksekova’da örgütümüz de toplumun tanıdığı kişilerden oluşuyor. Bir tanınırlık sorunumuz olmadı” ifadelerini kullandı. Malatya’daki saha çalışmalara katılan YENİ Parti Ordu Milletvekili Seyit Torun, sokakta ana gündemin son dönemde yapılan zamların, özellikle mazot zamlarının olduğunu belirtti. “İktidarın uzun yıllar sonra ülkeyi getirdiği durumdan ciddi bir rahatsızlık var” diyen Torun “Üreticiler şikayetçi. ‘Zaten maliyetler yüksekti, şimdi son zamlar iyice moral bozdu’ diyorlar. Bu iktidardan da sorunu çözme konusunda beklentileri yok” ifadelerini kullandı.

‘KILIÇDAROĞLU’NA TEPKİLER VAR’

Öte yandan; CHP’ye yönelik butlan kararıyla ilgili tepkileri de aktaran vekiller, mahkeme kararıyla CHP yönetimine dönen Kemal Kılıçdaroğlu’yla ilgili “Aldatılmış olduğunu söyleyen insanlar var. ‘Onun hakkında çok yanılmışız’ diyorlar. ‘Son seçimde oy vermiştik’ diyerek şimdi yaptıklarını eleştirenler var. Butlan sürecine çok tepki var” dedi.

Çerçeve Yasa oylaması konusunda ise her bölgedeki vekil farklı tepkilerle karşılaştığını anlattı. Bazı vekiller, artık gittikleri yerde bu konunun gündem olmadığını söyledi. Doğu’daki bazı illere giden vekiller partinin aldığı “evet” kararının olumlu karşılandığını ama partinin çoğunlukta “hayır” oyu vermesine karşı “Barış için daha cesur olmalısınız” gibi eleştiriler aldığını belirtti.

İç Anadolu’da çalışmalara katılan vekiller de oylama döneminde partinin aldığı “evet” kararına tepkiler olduğunu ancak zamanla bunun dağıldığını, konuyla ilgili yorum yapanların da “hayır” diyen vekilleri tebrik ettiğini söyledi.