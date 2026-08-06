Yeni Parti lideri Özel hakkında fezleke: ‘Kaygıları körüklemek istiyorlar’

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan yazılı açıklamada Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ile Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba hakkında “zincirleme şekilde rüşvet almak” suçundan soruşturma yürütüldüğü bildirildi.

Savcılık açıklamasında Özel’in sahip olduğu nüfuz ve yetkiyi kötüye kullanarak yerel seçimlerde Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığına yeniden aday gösterilmesini sağlamak amacıyla Muhittin Böcek ile oğlu Mustafa Gökhan Böcek’ten doğrudan ya da Veli Ağbaba aracılığıyla dolaylı olarak farklı tarihlerde menfaat temin ettiği öne sürüldü.

Yine Özel’in CHP Kurultayı’nda kullanılmak üzere Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’dan da farklı tarihlerde maddi menfaat temin ettiği iddia edildi. Savcılık, Özel’in dokunulmazlığının kaldırılması istemiyle fezleke düzenlenerek Adalet Bakanlığı’na gönderildiğini bildirdi.

‘SİNDİRMEK İSTİYORLAR’

Başsavcılığın açıklamasının Yeni Parti’nin ilk grup toplantısının akşamında yapılmasına dikkat çeken Yeni Parti kurmayları, durumu “gözdağı” olarak değerlendirdi. Toplumda “Özgür Özel de tutuklanır mı? Yeni Parti’ye de operasyon yapılır mı? Bağış paralarına el konulur mu?” gibi kaygılar olduğunu belirten kurmaylar “Şimdi üyelik çağrısı yaptığımız, bağış kampanyası yaptığımız bir dönemde toplumun bu endişeleri körüklenmek istiyor. İnsanlara gözdağı vererek geri çekmeye çalışıyorlar. Çünkü partimizin parasını halk veriyor, binasını halk alıyor. Kuruluşunu onlar yaptı, ismini onlar verdi. Toplumun bu ilgisini görüyorlar ve insanları geri çekmek için böyle bir yönteme başvuruyorlar” dedi.

Kurmaylar ayrıca Özel hakkında çok sayıda fezleke olmasına karşın başsavcılığın bu fezlekeyi duyururken ayrı bir açıklama yaptığına dikkat çekti.

‘HALK BİZE SAHİP ÇIKIYOR’

Konuyla ilgili Cumhuriyet’e konuşan Yeni Parti Ordu Milletvekili Seyit Torun “Bu partinin yükselişiyle ilgili bir durum. Özgür Özel’e geri adım attırmak, sindirmek istiyorlar. Genel başkanımızın zaten herhalde 60’a yakın fezlekesi var. Ama kamuoyundaki partiye yönelik kaygıların ilk adımı bu olabilir” dedi.

Bu tepkilerin halkta nasıl karşılandığına ilişkin konuşan Torun “İnsanlar geliyor, ‘Ne ihtiyacınız varsa verelim. Bina verelim, kira istemeyiz’ diyorlar. Böyle bir heyecan var. Bu baskılar sonrası insanlar ‘Daha fazla mücadele edelim, yılmayalım’ diyor. Birliğimiz artıyor” ifadelerini kullandı.

Yeni Parti Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer de “Seçmen 19 Mart’tan beri başlayan süreçte muhalefetin susturulmaya çalışıldığını görüyor. Şu anda yaşanan da onlardan birisi. Ana muhalefet partisinin genel başkanına hiçbir somut delil olmadan rüşvet odağı haline getirmeye çalışmak siyasi bir manevradır. Çünkü ilk defa bir siyasi parti kurulduğu gibi muhalefet partisi oluyor ve toplum desteğiyle bir kuruluş yaşıyor. O nedenle bunlarla karşılaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

FEZLEKELER İÇİN KURTULMUŞ’LA GÖRÜŞÜLECEK

Yeni Parti Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır da dün TBMM Genel Kurulu’nda fezleke konusunu gündeme getirdi. Başarır, “Fezlekeleri danışmanlarımız bile dilekçeyle almak istediğimizde Karma Komisyon bize vermiyor. Ama basının bir bölümü masumiyet karinesini hiçe sayarak yayınlar yaptı. Bu parlamentonun hukukuna aykırıdır. Talebimiz, Meclis Başkanı’yla bu durumu görüşmeniz, Meclis’in bu konuda tavır sergilemesi, tüm grup başkanvekillerinin de bu konuda görüş vermesidir” dedi.

TBMM Başkanvekili Tekin Bingöl de oturuma ara vererek grup başkanvekillerini yanına çağırdı. Ara sonrası konuşan Bingöl, bugün TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile görüşeceğini söyleyerek “Bütün grup başkanvekilleri konuyu değerlendirdik. Bu fezleke meselenin iyice zıvadan çıktığını ortak bir şekilde dile getirdik. Bu işin prosedürü olmasına rağmen daha savcılıktan bakanlığa intikal etmeyen bir dosyayla ilgili akıl almaz açıklamalar yapılıyor. Bu Meclis’te tüm milletvekillerimizin hakkını korumak önceliğimiz olmalı. Grup başkanvekilleri bu konuyu da dile getirdi. Ben Meclis Başkanı ile bu konuyu görüşeceğim, daha sonra grup başkanvekilleriyle görüşeceğiz, genel kurulda bir kere daha bunu gündeme alacağız. Sayın Özel’e yapılan haksızlığın ucu bucağı yok. Bir siyasi parti genel başkanına 56 fezleke gönderilmez” dedi.