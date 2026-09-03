YENİ Parti lideri Özel, il başkanlarına gelecek dönem politikalarını anlattı: ‘İktidar kapasitemizi gösterin’

YENİ Parti lideri Özgür Özel, partisinin genel merkezinin açılışı için başlattığı üç günlük toplantı serisini, dün il başkanları ile yaptığı toplantı ile tamamladı. Toplantının açılışında konuşan Özel, “Bilinsin ki biz bu binayı Ankara’da tuttuk ama ne bu binanın tapusu ne YENİ Parti’nin tapusu hiçbirimizin üzerine değildir. Bu partinin sahibi millettir, tapusu da Cumhuriyetimizi kuran Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün üstüne kayıtlıdır” dedi.

CHP’deki butlan kararı sonrası binaları ve makamları terk ettiklerini belirten Özel “Biz arkada kaybetmeye alışmayı, muhalefette olmayı, birbiriyle didişmeyi ve birilerine tehdit olmaksızın bir görevde olma anlayışını bıraktık. Tarihin eğri tarafından kendilerine makam, mevki arayanlar geride kaldı. Onlar, tarihte yarın sorulacak sorulara verilecek cevap bulamamanın utancı içinde kalsınlar. Ancak biz tarihin doğru tarafında duranlarız” ifadelerini kullandı.

7 BAŞLIKTA POLİTİKALARINI ANLATTI

Başkanlara gelecek dönemde izleyecekleri politikaları başlıklar halinde sıralayan Özel, şunları kaydetti:

Üyeler söz sahibi olacak: Millete yedi sözümüzden birincisi elbette ki demokratik Türkiye. YENİ Parti eski nesil örgütlenme modelini terk ediyor. Bütün karar alanlarında tek yetkilinin partinin üyeleri olacağı bir dönem başlatıyoruz. Gençler ve kadınlar siyasetin kapısında ya da vitrininde beklemeyecekler. Karar masasında ve temsil mekanizmalarında hak ettikleri yeri bulacaklar.

Parti ortak çatı olacak: Türkiye kimlikler, hayat tarzları, siyasi tercihler, eski kamplaşmalar üzerinden bölünmeyecek; bu gerilimler üzerinden yönetilmeyecek. Bir partiye oy veren de vermeyen de iktidara oy veren de vermeyen de Cumhuriyet’in eşit vatandaşı olarak görülecek. YENİ Parti, Türkiye ittifakı anlayışı içinde Türkiye’nin bütün demokratlarının ortak çatısı olacak.

Adil bir Türkiye: Türkiye adil ve özgür olacak. Hukuk önünde herkese eşit olacak. Adaletli bir gelir dağılımıyla toplumda herkes refahtan hak ettiği payı alacak. Adil bir vergi sistemi ile vermesi gereken verecek, vermemesi gereken vermeyecek. Herkes gelirine göre, adilane şekilde vergilendirilecek ve sosyal hayatta adalet olacak. Hangi inançtan, hangi kimlikten olursa olsun herkes kendini devlet karşısında eşit hissedecek. Basın özgür olacak. Gençleri canından bezdiren yasakların bizatihi kendisi yasak olacak. Türkiye’de sadece yasak getirmek yasak olacak.

Üreten Türkiye olacak: Üreten ve zenginleşen Türkiye olacak. Biz yoksulluğu yönetmeye değil, yok etmeye geliyoruz. Sanayide daha çok üreteceğiz. Tarımda daha verimli ve daha çok üreteceğiz. Teknolojide daha ileriye gideceğiz. Yatırımı, girişimciliği, ihracatı destekleyeceğiz. Sadece zenginleşip de bir kesimin oradan aslan payını aldığı değil, milletin zenginleştiği bir düzeni sağlayacağız.

Güçlü dış politika: Güçlü ve güvenli Türkiye olacak. Cumhuriyetimizi, üniter yapımızı, ülkemizin bütünlüğünü ve milletimizin güvenliğini her şeyin üzerinde görüyoruz. Savunma sanayimizi yeni yatırımlarla güçlendireceğiz. Dış politikayı günlük siyasi hesapların değil, Türkiye’nin uzun vadeli çıkarlarının alanı haline getireceğiz. Yabancı devletlerle kısa vadeli, şahsi ilişkiler değil; milletin menfaatini önceleyen, uzun vadeli kurumsal ilişkiler kuracağız. Avrupa Birliği’ne tam üyelik konusundaki hedefi vazgeçilmez olarak görüyoruz.

Gerçek sosyal devlet: Kimseyi geride bırakmayan Türkiye olacak. Hiç kimseyi arkada bırakmayanların kurduğu partinin adı; YENİ Parti’dir. Nasıl kimseyi geride bırakmadıysak YENİ Parti’nin yeni siyaseti de kimseyi geride bırakmayan bir devlet yönetim anlayışına sahip olacaktır. Sözümüzün özü, gerçek sosyal devlettir. Temel vatandaşlık geliri uygulamasını mutlaka hayata geçireceğiz. Asgari ve insanca bir geri güvencesini her haneye sunacağız. Ev kadınlarına sigorta ve emeklilik hakkı tanıyacağız. Kimseyi hayatın zorlukları karşısında çaresiz bırakmayacağız.

Gençler için gelecek: Türkiye evlatlarına gelecek sunacak. Genç iş bulamıyor. Torpili olmadığı için geride bırakılıyor. Sonunda dönüyor, dolaşıyor ve ‘Fırsatını bulursam yurtdışına giderim, bir daha da dönmem’ diyor. Biz bunu tersine çevirmek durumundayız. Nitelikli eğitimi sınıfsal bir ayrıcalık olmaktan çıkaracağız. Üniversitelerimizi özgür, üniversitelerimizi gerçekten bilimin merkezi kılacağız. Gençlerin aldığı eğitim ile bulacağı iş arasındaki bağı kuracağız. Evlatlarımıza nitelikli eğitim, liyakat ve gelecek sağlayacağız.

Makamlar emanet olacak: Son sözümüz, makamların emanet sayıldığı Türkiye. Bizim iktidarımızda makamlar, tapulu mal olmayacak. Görev ve nöbet olacak. Dönem sınırıyla siyaseti yenileyecek, yeni kadrolara ve gençlere yol açacağız. Kimse oturduğu koltuğa kök salmayacak, makam geçici, millet kalıcı olacak. Milletimize verdiğimiz yedi söz, örgütümüze de yedi görev olarak karşımızda duruyor. Birinci görevimiz, iktidar kapasitesini milletimize göstermektir. Hep beraber yeni bir yola çıktık. Bu yolda her birimiz birbirimizi koruyacağız. Birbirimizin eksikliğini tamam edeceğiz, hepimiz milletimiz için çalışacağız. Kazanacağız, kazanacaksınız, Türkiye kazanacak.