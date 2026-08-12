YENİ Parti lideri Özel, Meclis grubunu serbest bıraktı, ‘hayır’ diyenler daha fazla oldu: YENİ Parti’den 54 ‘hayır’ çıktı

YENİ Parti; çözüm süreci kapsamında hazırlanan ve teröristlerin silah bırakma sürecine ilişkin Çerçeve Yasa’ya imza atmamasına karşın, TBMM Adalet Komisyonu’nda yasaya “evet” oyu verdi. Bunun ardından bazı milletvekilleri parti yönetiminin bu tutumunu eleştirdi. YENİ Parti lideri Özgür Özel de Çerçeve Yasa’nın TBMM Genel Kurul görüşmeleri öncesi vekillerin itirazlarını dinlemek için kapalı bir grup toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıya ilişkin konuşan milletvekilleri, Özel’in Çerçeve Yasa görüşmelerindekine benzer bir konuşma yaparak vekillere “Bölgeleriniz hassasiyetine göre oy kullanabilirsiniz. Hiçbirinize baskı yapmayacağım” dediğini belirtti.

‘PARTİDE AYRILIK OLMAZ’

Özel’in “Grubu kararında serbest bırakıyor değilim. Aksine, temsil ettiği toplumsal kesimlerin beklenti, endişe, umut ve heyecanını dikkate alarak onları milletin vekili olma sorumluluğuyla baş başa bırakıyorum” sözlerine gönderme yapan vekiller “Genel başkanımız bu sözlerinin hassasiyetiyle hareket etmemizi istedi. ‘Evet’ diyen de buna göre dedi, ‘hayır’ diyen de buna göre dedi” görüşünü paylaştı. “Hayır” diyen vekiller, tutumlarının Özel yönetimine karşı bir tavır olmadığını da belirtti. Bu oyun bir ayrılık olmayacağını söyleyen vekiller “Bizim tavrımız yasaya karşı temsil ettiğimiz ilin beklentisidir. Partide bu ayrı görüşten bir sıkıntı yaşanmaz. Aksine, genel merkezin vekiller üzerinde bir baskı kurma niyeti olmadığını, demokrasiye saygı duyduğunu gösterir” dedi.

VEKİLLER İLLERİNE SORDU

Bazı vekiller “hayır” oyu kullanmadan önce illerinden görüş aldığını da belirterek “İl başkanlarımızla, ilçeden partililerle, çevremizle konuştuk. Herkesin söylediği, bu iktidara güven yok. İnsanların endişeleri var. Her gün fezlekeler, tutuklamalar, operasyonlar geliyorkan bu iktidardan ‘barış’ beklenmez. Erdoğan bir şey yapıyorsa kendi çıkarı için yapar. Bu iş anayasaya, yeniden adaylık sağlamaya kadar gider. Halkın işsizlik, açlık gibi sorunlarla boğuştuğu, adalet talep ettiği bir yerde kendi temsil ettiğimiz yerlerin hassasiyetini dinledik” dedi. Bazı vekiller kararını sosyal medyadan duyurduktan sonra tebrik telefonları aldığını da aktardı. Bazı vekiller de “hayır” oyu için “sürecin kapalı kapılar ardında yürütüldüğünü, beklenen demokratikleşme adımlarının atılmadığını belirterek ‘yetmez ama evet’ diyemeyeceğini” söyledi.

DİKKAT ÇEKEN ‘HAYIR’ OYLARI

Öte yandan YENİ Parti, Adalet Komisyonu’nda yasaya “evet” oyu verse de genel kurulda YENİ Partili Adalet Komisyonu üyelerinden Süleyman Bülbül, İsmail Atakan Ünver ve Cumhur Uzun “hayır” oyu verdi. Özel’in parti yönetiminin “evet” oyu vereceğini açıklamasına karşın yönetimde yer alan Ensar Aytekin, Gizem Özcan ve Nurhayat Altaca Kayışoğlu “hayır” oyu verdi. Yine çözüm süreci komisyonunun üyelerinden Murat Bakan, Gökçe Gökçen, Nurhayat Altaca Kayışoğlu ve Salih Uzun yasaya ret oyu veren milletvekillerinden oldu.

RET OYU VEREN VEKİLLERİN İSİMLERİ ŞÖYLE:

Ayhan Barut, Orhan Sümer, Reşat Karagöz, Aliye Coşar, Mustafa Erdem, Uğur Bayraktutan, Süleyman Bülbül, Evrim Karakoz, Ensar Aytekin, İzzet Akbulut, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Hasan Öztürk, Kayıhan Pala, Mehmet Tahtasız, Şeref Arpacı, İbrahim Arslan, Melih Meriç, Elvan Işık Gezmiş, Servet Mullaoğlu, Hikmet Yalım Halıcı, Talat Dinçer, Fethi Açıkel, Cemal Enginyurt, Suat Özçağdaş, Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu, Ednan Arslan, Murat Bakan, Gökçe Gökçen, Seda Kaya Örsen, Ümit Özlale, Salih Uzun, Deniz Yücel, Aşkın Genç, Fahri Özkan, Metin İlhan, Nail Çiler, Mühip Kanko, Veli Ağbaba, Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Bekir Başevirgen, Sibel Suiçmez, Süreyya Öneş Derici, Gizem Özcan, Cumhur Uzun, Seyit Torun, Tahsin Ocaklı, Ayça Taşkent, Murat Çan, Barış Karadeniz, Mahmut Tanal, Eylem Ertuğ Ertuğrul, Deniz Yavuzyılmaz, İsmail Atakan Ünver, Talih Özcan

KABUL OYU VEREN İSİMLER İSE ŞÖYLE:

Bilal Bilici, Burhanettin Bulut, Umut Akdoğan, Tekin Bingöl, Murat Emir, Okan Konuralp, Aliye Timisi Ersever, Aylin Yaman, Cavit Arı, Aykut Kaya, Bülent Tezcan, Yaşar Tüzün, Özgür Ceylan, İsmet Güneşhan, Sezgin Tanrıkulu, Mustafa Sarıgül, Utku Çakırözer, Ali Mahir Başarır, Doğan Demir, Türkan Elçi, Yunus Emre, Zeynel Emre, Ali Gökçek, Gökhan Günaydın, Özgür Karabat, Turan Taşkın Özer, Evrim Rızvanoğlu, Namık Tan, Gökan Zeybek, Tuncay Özkan, Yüksel Taşkın, Harun Özgür Yıldızlı, Özgür Özel, Özgür Erdem İncesu, Asu Kaya

OYLAMAYA KATILMAYANLAR:

Ulaş Karasu, Gamze Taşcıer