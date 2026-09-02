YENİ Parti lideri Özel, partinin kurucu vekilleriyle bir araya geldi: ‘Siz çalışmaya devam edeceksiniz’

YENİ Parti lideri Özgür Özel, önceki gün partisinin genel merkezinde, partinin kurucu milletvekilleriyle bir araya geldi. Toplantıda YENİ Parti’nin kongre süreci, eylül ayında başlayacak saha çalışmaları ve partinin bundan sonra izleyeceği politikalar ele alındı. Edinilen bilgiye göre; toplantıda YENİ Parti’de fezlekesi bulunan milletvekillerinin durumu ve parti yönetimine yönelik bir operasyon yapılması ihtimali gündeme geldi.

Özel’in fezlekeleri ve partiye operasyon ihtimalini soran vekillere karşı “Bunu konuşmayı bile doğru bulmam” dediği belirtildi. Bu kapsamda iktidar grubundan bazı vekiller hakkındaki iddiaları örnek gösteren Özel’in “Onların hakkında neler neler iddia ediliyor, konuşulmuyor. Biz mi konuşulacağız? Bunu tartışmak bile doğru değil. Siz çalışmanıza devam edeceksiniz. En çok siz sahada olacaksınız. Kendi çalışmanıza odaklanacaksınız” karşılığını verdiği aktarıldı.

‘CHP İLE SUNİ GÜNDEM YARATMAYIN’

Vekilleri ilerleyen dönemde CHP ile tartışmaya girmemesi konusunda uyardığı belirtilen Özel’in “CHP ile uğraşmayın. Önünüze bakın. Onlarla suni bir gündem yaratmayın. Şu an zaten gündemde değiller. Çerçeve Yasa meselesinde bile kimse CHP’nin ne yapacağını tartışmadı. Bize baktılar çünkü CHP artık alternatif değil. O yüzden önümüzdeki dönemde onlarla tartışmaya girmeyin. ‘Şunu yaptılar, bunu ettiler, bize şöyle dediler’ diye bakmayın. Önünüze, çalışmanıza bakın” vurgusunu yaptığı kaydedildi.

‘İKTİDAR OLAMAZSAK BAHANE BULMAM’

Bunun yanında toplantıda iktidar vurgusunu yineleyen Özel’in, vekillere “Partiyi ilk seçimlerde iktidar yapamazsam, hemen kurultayı toplayacağım. Bir bahane uydurup, ‘Şöyle oldu, böyle oldu’ demeyeceğim” sözünü verdiği öğrenildi. Özel’in baskın seçimle ilgili de “Baskın seçim ihtimaline karşı hazırlıklı olmamız lazım. Her şeyi yapabilirler” dediği kaydedildi.

VEKİLLER SAHAYA İNİYOR

Öte yandan; toplantıda milletvekillerinin saha çalışması da takvimlendirildi. Bu kapsamda 10 Eylül - 20 Eylül arası ilk grup, 20 Eylül - 30 Eylül arası da ikinci grup milletvekilleri 81 ilde saha çalışmasına çıkacak. Saha çalışmalarının odağında; YENİ Parti’nin neden kurulduğu, Türkiye’nin sorunlarına karşı hangi çözümleri önerdiği, ekonomik programında nelerin yer aldığı, yeni çözüm süreciyle ilgili görüşleri olacak. Bu çalışmaların sonuçları genel merkeze raporlanacak ve gelecek dönemde politik söylem belirlemede bu çalışmalardan faydalanılacak.