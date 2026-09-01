YENİ Parti lideri Özel, partisinin genel merkezini açtı: ‘Geleceğimizi birlikte kuracağız’

YENİ Parti lideri Özgür Özel, partisinin genel merkezindeki ilk Parti Meclisi toplantısının açılışında konuştu. Burada YENİ Parti’de izleyecekleri yeni siyaset tarzını anlatan Özel, üyelerin daha katılımcı olacağı bir politika izleyeceklerini belirtti. Üyelerin parti içi seçimlerde söz sahibi olması için bir resmi bir de ön seçim anlamına gelen iki ayrı ilçe-il başkanlığı seçimi yapacaklarını belirten Özel, ilk olarak üyelerin katıldığı bir ön seçim yapacaklarını, bir hafta sonrasında ise delegelerle resmi seçim yapacaklarını aktardı.

Bu kapsamda açıklanan takvimi anımsatan Özel “İlçe başkanlığı aday belirleme ön seçimleri 26 Eylül Cumartesi günü yapılacak. İl Başkanlığı ön seçimleri ise 17 ve 18 Ekim Cumartesi ve Pazar günü yapılacak. Tüm Eylül ayı boyunca partimize kaydolacak yeni üyeler il başkanlığı seçiminde oy kullanabilecekler, Eylül ve Ekim ayı boyunca kaydolan bütün üyeler de Genel Başkan seçiminde oy kullanabilecekler. Milletimize çağrımız, ‘Gelin, seçin, tarihe geçin. Bize katılın, partinin ve ülkenin geleceğiniz siz belirleyin’ diyeceğiz. YENİ Parti, Mayıs 2027’den itibaren seçime girme yeterliliğini kazanmış olacak” dedi.

‘ÜYE SAYISI 600 BİNİ AŞTI’

Genel merkez binasını “Üç ay sonra kira ödeyebiliriz” diyerek tuttuklarını aktaran Özel “Gelecek aydan itibaren kirası ödenmeye başlayacak. Ne harcama yapıyorsak kuruluş kurultayımızda sayman arkadaşımız her birisini tane tane açıklayacak” dedi. Parti üyelikleri ve bağışlarla ilgili bilgi veren Özel “539 milyon liralık bir bütçemiz oluştu. 18 günde partimize üye olan vatandaşlarımızın sayısı an itibari ile 600 bini aşmış durumdadır. Büyük bir umutla üye kampanyası devam ediyor. Tüm vatandaşlarımızı üye olmaya devam etmeye davet ediyoru. Bugün itibarıyla 72 il ve 857 ilçede tam anlamıyla örgütlenmiş durumdayız. Geriye kalan dokuz il ile ilgili de bu hafta içinde işlemler tamamlanacak” diye konuştu.

‘TARİHİN DOĞRU YERİNDE DURACAĞIZ’

YENİ Parti’nin iktidar olmak için kurulan bir parti olduğunun altını çizen Özel “YENİ Parti bundan sonra güçlü ekonomi takımıyla, her birisi vatandaşın sorunlarını çok yakından grubuyla; bundan sonra kavgayla, tartışmayla, polemikle değil, sorunların nasıl çözüleceğini ve iktidarımızın Türkiye’ye neler yaşatacağını anlatacak” diye konuştu. “Bu salonda bulunanlar, geride kimseyi bırakmayı kabul etmedikleri için bu salondalar” diyen Özel “İftira atılan arkadaşlarını, onların ailelerini yalnız bırakmadıkları için bu salondalar. Her türlü hukuksuzluğa karşı yine tarihin doğru yerinde, doğru tarafında, doğru şekilde durmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

CANLI YAYIN ÇAĞRISINI YİNELEDİ

Adalet Bakanı Akın Gürlek’in belediye davalarıyla ilgili açıklamasına da yanıt veren Özel “Demiş ki ‘Canlı yayın hâlâ istiyorlar mı?’ Evet. Ekrem İmamoğlu adına da söylüyorum, partinin Genel Başkanı olarak da söylüyorum. Biz Ekrem İmamoğlu’nun ve bütün arkadaşlarımızın bütün yargılanmalarının eksiksiz olarak canlı yayınlanmasını istiyoruz. Hodri meydan” dedi.

‘BU BİNADAN BAŞLIYORUZ’

Özel, konuşmasının sonunda şunları kaydetti:

“Biz kaderini milletin kaderine bağlayan kadrolarız. Bu bina bizim için bu siyasetin, yeni siyasetin sembolüdür. Burası bir genel başkanın, yöneticilerin binası değildir. Burası milletin yeni evidir. Bu kapıdan çiftçi de girecek, işçi de girecek, esnaf da gelecek, öğrenci de gelecek, öğretmen de gelecek. Bize oy veren de buraya gelecek, vermeyen de gelecek. Eleştiren de gelecek. Çünkü biz bizi alkışlayanların partisi olmaya değil; milletin partisi olmaya geldik. Bu binada alınan her kararın pusulası bundan sonra millet olacak. Kutuplaşmanın değil, ortak aklın siyasete örülüyor. Yoksulluğa razı olanların değil, refahı büyütenlerin siyaseti geliyor. Ve bunun adı yeni siyaset. Şimdi görevimiz büyük. Sahaya çıkacağız, mahalle mahalle, köy köy, ilçe ilçe, il il büyüyeceğiz. Eylül ayında tüm milletvekillerimiz 81 ilde sahada olacaklar. Bu binadan başlıyoruz. Geleceğimizi hep birlikte kuracağız. AK Parti’nin kara düzenine karşı milletin yeni düzenini kuracağız. Yeni gemimizle birlikte açılıyoruz, yeniye doğru gidiyoruz. İktidara doğru gidiyoruz."

BATAN GEMİ İÇİN EKİP

Konuşmasında Girne’den kalkarak batan yolcu gemisine de değinen Özel, YENİ Parti Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır öncülüğünde bir ekibi olayı takip etmesi için görevlendirdiğini açıkladı.

KURUCULARLA FİDAN DİKTİ

YENİ Parti lideri Özel, Parti Meclisi toplantısı öncesinde yeni genel merkeze yakın bir yerde, YENİ Parti’nin kuruluşu için yapılan fidan dikme törenine katıldı. Partisinin kurucu milletvekillerinin adlarının yer aldığı künyelerle fidan diken Özel “Her bir kurucumuz kendi künyesini de taşıyan ağaçları dikecek. Partimize yakın, bir gözümüz burada olacak. Ağacımı en yakın zamanda sulamaya geldiğimde bana Çankaya’nın seçilmiş Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner’in eşlik etmesini ümit ediyorum” ifadelerini kullandı.