YENİ Parti lideri Özel, yeni döneme ilişkin vekilleri uyardı: ‘Baskılar artacak’

YENİ Parti lideri Özgür Özel, önceki gün partisinin genel merkezinde yeni yasama yılını değerlendirmek için milletvekilleriyle bir araya geldi. Toplantıda ağırlıklı olarak fon vurgunu ve milletvekillerinin yaz dönemi boyunca yaptığı saha çalışmalarının değerlendirildiği aktarıldı. Özel’in toplantıda vekillere “Zor bir döneme başlıyoruz. Baskılar artacaktır. Meclis’e devamlılık önemli. Hem sahayı hem Meclis’i etkin kullanmalıyız. İllerinde olmayan vekiller mutlaka Meclis çalışmalarına katılmalı” uyarısını yaptığı belirtildi.

‘HÂLÂ İKİLİ HUKUK İŞLİYOR’

Özel’in baskıların artacağına yönelik uyarısından hemen sonra toplantıda T24’e erişim engeli haberi geldiğini, yeni güne ise Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in gözaltı kararıyla başladıklarını belirten vekiller “Aslında Türkiye’nin konuştuğu mesele asrın soygunu dediğimiz fon krizi. Bu gündemi değiştirmek için yeni belediye operasyonları, itibar suikastları, hakemlere operasyon gibi şeyler deniyorlar. Ama üzeri kapatılamayan bir kriz var. Artık isteseler de gündemi değiştiremezler. Asrın soygununda siz hâlâ şafak operasyonuyla Vahap Seçer’i gözaltına alıyorsunuz. İkili hukuk sistemi devam ediyor. AKP bugüne kadar yaptığı gibi ‘Üzerine gidiyoruz, araştırıyoruz, dinlenmesi gerekeni dinliyoruz’ gibi şeylerle olayı geçiştiriyor” tepkisini gösterdi.

‘İSİM KONUSUNDA SORUN YOK’

Öte yandan; toplantıda Yenilik Partisi’nin isim benzerliği üzerinden yaptığı şikayet sonrası AYM’nin YENİ Parti’ye 30 günlük bir savunma süresi vermesinin de ele alındığı belirtildi. Özel’in “Her konuda gerekli hazırlığı yaptık. Bir sorunumuz yok” vurgusunu yaptığını aktaran vekiller “AYM’nin kararına göre hareket edeceğiz. Zaten partinin hiçbir çalışmasını etkileyen bir durum yok. Seçime girme yeterliliği, örgütlenme, partiye yapılan bağışlar gibi konularda hiçbir sorun yaratmıyor. Genel başkanımız AYM olumsuz bir karar verirse isme bir ekleme yaparak yolumuza devam edeceğimizi, sorun olmadığını söyledi. Bu nedenle AYM kararına göre hareket edilecek” ifadelerini kullandı.