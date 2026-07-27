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YENİ Parti lideri Özgür Özel, Hüseyin Can Güner'i ziyaret etti

YENİ Parti lideri Özgür Özel, Hüseyin Can Güner'i ziyaret etti

27.07.2026 14:08:00
Güncellenme:
ANKARA / Cumhuriyet
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YENİ Parti lideri Özgür Özel, Hüseyin Can Güner'i ziyaret etti

YENİ Parti lideri Özgür Özel, tutuklu bulunan Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'i Kırşehir Cezaevi'nde ziyaret etti. Özel'i cezaevi önünde Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu ile YENİ Parti Kırşehir İl Örgütü üyeleri karşıladı.
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YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Kırşehir Cezaevi’nde tutuklu yargılanan Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner’i ziyaret etti. 

Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, 14 Temmuz’da çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü’ne gönderildi. Güner, daha sonra Kırşehir Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü’ne transfer edildi.

ÖZEL'DEN ZİYARET

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Kırşehir Cezaevi’nde tutuklu yargılanan Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner’i ziyaret etti.

HERKESLE TEK TEK SELAMLAŞTI

Özel’i, Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu ve YENİ Parti Kırşehir İl Örgütü üyeleri karşıladı. Cezaevi önünde yaşanan sıcak karşılamada, Özgür Özel herkesle tek tek selamlaştı. 

İlgili Konular: #Özgür Özel #yeni parti