YENİ Parti lideri Özgür Özel'in tutuklanıp tutuklanmayacağına para yatırdılar: Yasadışı bahiste çıta yükseldi

Yasadışı bahis sorunu her geçen gün büyürken Türkiye’nin siyasi ve adli gündemi de artık bahis konusu.

Cumhuriyet’in daha önce tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun özgürlüğünden erken seçime, asgari ücrete ara zamdan kabine değişikliğine kadar uzanan başlıklarda bahis açıldığını ortaya koyduğu sistemde bu kez çıta daha da yükseldi.

"ÖZEL TUTUKLANACAK MI?" SORUSU BAHİS KONUSU OLDU

Bahis tahtasında artık bir siyasi parti genel başkanının tutuklanması, belediye başkanlarının gözaltına alınması ve Meclis aritmetiğinin değişmesi var. Yasadışı bahis sisteminde YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel’in tutuklanıp tutuklanmayacağı dahi bahis konusu oldu.

“Özgür Özel tutuklanır mı” sorusunun yöneltildiği başlıkta “Evet” seçeneği yüzde 18, “Hayır” seçeneği ise yüzde 82 olarak gösterildi. Bahse yatırılan para ise 112 bin liraya ulaştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Özel’in dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle en son 4 Ağustos’ta fezleke hazırlandığı bildirilmişti.

Özel’in dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin cumhurbaşkanı tezkeresi de 6 Ağustos’ta TBMM Başkanlığı’na ulaştı. Son fezlekeyle birlikte Özel’in dokunulmazlığının kaldırılması istemiyle düzenlenen fezleke sayısı 62’ye yükseldi.

Bir diğer bahis başlığı ise olası gözaltılar oldu. Söz konusu platform “31 Ağustos’a kadar kaç il veya ilçe belediye başkanı gözaltına alınır” sorusunu kullanıcılarına yöneltti. “2 veya altı” seçeneği yüzde 59, “3” seçeneği yüzde 21, “4 veya üzeri” seçeneği ise yüzde 19 olarak gösterildi. Bu başlığa ise 43 bin lira oynandığı görüldü.

Bahis ağının radarındaki bir diğer konu ise YENİ Parti’nin TBMM’deki gücü oldu. Platformda “YENİ Parti’nin TBMM’deki milletvekili sayısı 31 Ağustos’ta en az 95 olacak mı?” başlığı açıldı. “Evet” ihtimali yüzde 14, “Hayır” ihtimali yüzde 86 olarak gösterilirken bu bahisteki işlem hacmi 81 bin 100 liraya ulaştı.

Platform yalnızca siyasetçileri hedef almadı. “31 Ağustos’a kadar bir sanatçı uyuşturucudan tutuklanacak mı” sorusu da bahis tahtasına taşındı. Bu başlıkta ise 58 bin 900 liralık işlem yapıldığı görüldü.