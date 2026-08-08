YENİ Parti Manisa İl Örgütü başkanı için sokağa çıktı: 'Bunun adı soruşturma değil, hedef göstermek'

YENİ Parti Manisa İl Başkanı İlksen Özalper’in Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanmasının ardından belediye başkanları, il ve ilçe yönetim kurulu üyeleri ile partililer Şehzadeler İlçe Başkanlığı önünde toplandı.

Partililere seslenen YENİ Parti Manisa İl Sekreteri Sercan Bozyaka, Özalper’in tutuklanmasının kentte büyük bir üzüntü ve tepkiye yol açtığını belirtti. Bozyaka, "Haberi aldığımızdan beri bütün şehrimiz ayağa kalktı. İlçelerimizden, mahallelerimizden arandık. Hiç tanımadığımız insanlar bizi aradı. Konuşurken kelimeler insanların boğazında düğümlendi. Bugün kimi arkadaşlarımız bizi aradı, 'Alo' dedi ancak ağlamaktan konuşmaya devam edemedi. Ne yazık ki küçücük bir çocuğu olan bir anneyi çocuğundan ayırdılar. Biz bugün buraya kimseyi çağırmak zorunda kalmadık. 17 ilçe başkanımız haberi alır almaz koşup buraya geldi" dedi.

"BUNUN ADI SORUŞTURMA DEĞİL, HEDEF GÖSTERMEK"

Dosya hakkında gizlilik kararı bulunduğunu hatırlatan Bozyaka, suçlamaya konu eylemin zamanı ve yeri konusunda kamuoyuna açıklanmış somut bir bilgi bulunmadığını ifade etti. Soruşturmanın yürütülme biçimine tepki gösteren Bozyaka, şöyle konuştu:

"Manisa İl Başkanımız Sayın İlksen Özalper, bugün öğle saatlerinde tutuklanmıştır. Dosyadaki gizlilik kararı dolayısıyla dosyanın detaylarını bugün burada aktaramıyoruz. Bizler hukuka saygılı insanlarız. Ölçülü konuşuyorsak hukuka olan saygımızdan. Ancak aynı saygıyı gösterme yükümlülüğü altında olup da göstermeyenler de var. Onları da kamuoyu görüyor. Bu gizlilik kararı bir şeyi değiştirmiyor. Ortada bir suçlama var ancak bu suçlamanın hangi eylemle ilgili olduğu belli değil. Suçlamanın zamanı, yeri belli değil. Gören belli değil, duyan belli değil, hiçbir şey belli değil. Ortada bir isnat var, sadece bu suçlamayı yapan kişi var. Bu suçlamayla birlikte İlksen Başkan bugün itibarıyla tutuklandı. Hukukta önce suç bulunur, ardından o suçu işleyen kişi aranır. Bu dosyada tam tersi bir süreç işledi, önce suçu kendilerine göre işleyen kişiyi seçtiler. Sonra İlksen Başkan’a göre bir suç uydurdular. Bunun adı soruşturma değil, hedef göstermek. Bunun adını hep birlikte koyalım."

"SANDIKTAN ÇIKAN İRADEYİ TUTUKLAMAYA KARAR VERDİLER"

31 Mart yerel seçimlerinin ardından Manisa’da ortaya çıkan siyasi tabloya işaret eden Bozyaka, Özalper’in şahsında halkın sandıkta ortaya koyduğu iradenin hedef alındığını vurguladı. Manisa’nın parti açısından taşıdığı siyasi öneme dikkati çeken Bozyaka, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu şehirde ne oldu da biz bugün bu noktaya kadar geldik? 31 Mart’ta hep birlikte bir karar verdik, şehir olarak. Dedik ki çok açık, çok net bir şekilde: Biz Manisa’da yeni bir siyasete, yeni bir harekete yön vermek istiyoruz, dedik. Ezici bir çoğunlukla halkın emanet oylarını alarak, o emanete sahip çıkarak yeni bir yola başladık. Bugün halkın verdiği o kararı beğenmeyenler, sandıkta verilen iradeyi bozamayacaklarını anladılar; sandıktan çıkan iradeyi tutuklamaya karar verdiler. Bugün hedef alınan sadece bir il başkanı değil. Hedef alınan, bu ülkede iktidara yürüyen bir siyasi harekettir. Bu hareketin karşısına neden Manisa’dan çıkıldığını da hepimiz çok açık bir şekilde biliyoruz. Çünkü Manisa sıradan bir şehir değil. Manisa, Genel Başkanımızın memleketi. Bu partinin kurulmasına vesile olan değişimin ilk adımlarının atıldığı yer burası. Hesap şu: Manisa’yı sarsarsam 81 ile bir mesaj vermiş olurum. Bu hesabı yapıyorlar. Ama bu hesabı yapanların bilmediği bir şey var. Genel Başkanımız yola çıkarken, 'Beni seven arkamdan gelsin' dedi. Manisa o gün Genel Başkanımızın arkasından yürüyenlerin en önündeydi, en önde de İlksen Özalper vardı. Yanlış şehri seçtiniz."

"GİZLİLİK KARARLARI BİR SÜREDİR SADECE BİZİ BAĞLIYOR"

Soruşturma dosyasındaki bilgilerin televizyon yayınlarında yer aldığını belirten Bozyaka, gizlilik kararının taraflara eşit biçimde uygulanmadığını belirtti. Tutuklamanın ceza değil, bir koruma tedbiri olduğunu vurgulayan Bozyaka, şunları kaydetti:

"Bu ülkede gizlilik kararları bir süredir sadece bizi bağlıyor. Konuşmaması gerekenler televizyonlarda konuşuyor, konuşma hakkı olanlara söz verilmiyor. Bu dosyanın içeriğini şüphelinin kendisinden önce ekranlar yayımlıyor. Orada korunan şey soruşturmanın gizliliği değil. Biz bu oyunun parçası olmayacağız. Sadece hukukun kendi kurallarını onlara hatırlatacağız. Diyeceğiz ki tutuklama bir tedbirdir, ceza değildir. Ceza, yargılama sonunda deliller tartışıldıktan, savunma dinlendikten sonra verilir. Tutuklamanın bir anneyi çocuğundan, eşinden, ailesinden, dostlarından ayırmak için kullanılması, zulmetmek için kullanılması izah edebileceğimiz bir şey değildir. Bir gün bu dosya açılacak. O gün geldiğinde bugün konuşanlar susacak, biz konuşacağız o gün. Biz o günü beklemekten korkmuyoruz. Korkması gerekenler, o günün geleceğini bilenlerdir; onların korkması lazım."

"İLKSEN BAŞKAN YALNIZ DEĞİL"

Özalper’in Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek ve Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay’ın yaşamını yitirmesinin ardından parti örgütünün toparlanmasında önemli rol üstlendiğini belirten Bozyaka, il ve ilçe örgütlerinin çalışmalarını kesintisiz sürdüreceğini söyledi. Özalper’in hukuki mücadelesinde yanında olacaklarını belirten Bozyaka, şöyle devam etti:

"Ferdi Başkan’ı kaybettiğimiz gün, Gülşah Başkan’ı kaybettiğimiz gün bu sokaklarda yürürken dahi zorluk çektik, ayakta duracak takatimiz yoktu. Kimse kimseye ne diyeceğini bilmiyordu. O gün bu örgütü toparlayan, 'Dağılmayacağız' diyen, tek tek hepimizi ayakta tutan kişi İlksen Özalper’di. Hepimizin ablası oldu, kız kardeşi oldu, kardeşi oldu. Kendi acısını bir kenara bıraktı, hepimizi önce ayağa kaldırdı. Şimdi sıra bizde. Ona borcumuz, o gün bize karşı tuttuğu o sözü şimdi ona karşı yerine getirmek; yine ayakta, beraber, dimdik durmak. İlksen Başkan yalnız değil. Hukuki mücadelesi sonuna kadar verilecek. Avukat arkadaşlarımız dosyanın her aşamasında İlksen Başkan’ın yanı başında olacak. Hiçbir arkadaşımız görevini bırakmayacak. 17 ilçede partimizin kapıları sonuna kadar açık olacak. Çalışmalarımızı kesintisiz devam ettireceğiz. Hiçbirimiz korkmayacağız. Korku üzerine kurgulanan hiçbir hesap, korkmayan insanlar karşısında tutmaz. Korkusuz olmak zorundayız. 17 ilçemizde tek bir parti binamızın kapısı kapanmayacak, tek bir arkadaşımız görevini bırakmayacak, tek bir mahalle sahipsiz kalmayacak. Bu sözü tek tek değil, 17 ilçe başkanımız adına hep birlikte veriyoruz."

"BU ŞEHİR SENİ BEKLEYECEK"

Parti örgütünün görevinin başında kalacağını ve Özalper’in dönüşünü bekleyeceğini belirten Bozyaka, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

"Başkanım, nerede olursanız olun, bu şehir sizi tanıyor. Ne yaptığınızı da biliyor. Ne uğruna çalıştığınızı da biliyor. Sen bizi bir kez ayağa kaldırdın, biz de seni sonuna kadar bekleyeceğiz. Bu şehir seni bekleyecek. Sen dönene kadar bu örgütten tek bir kişi yerinden kımıldamayacak. Döndüğünde hepimizi olduğumuz yerde bulacaksın."