YENİ Parti, Meclis’te fon krizini sormaya hazırlanıyor: ‘Fon krizinin siyasilerini soracağız’

YENİ Parti lideri Özgür Özel, dün partisinin genel merkezinde Merkez Yönetim Kurulu toplantısına başkanlık etti. Toplantıda fon krizi, bugün başlayacak TBMM Genel Kurul ve komisyon faaliyetleri, sosyal medyada artan erişim engelleri, belediyelere süren operasyonlar ile hafta sonu tamamlanan ilçe kongreleri değerlendirildi.

TBMM Genel Kurulu’nun çalışmalarına başlamasıyla bu hafta boyu fon krizini gündeme getireceğini belirten parti kurmayları “Genel başkanımız bugün aynı zamanda yasama yılının ilk grup toplantısını da yapacak. Orada da bu fon krizini gündeme getirir. Biz bu konuda Meclis’e sunduğumuz kanun teklifinin bir an önce gündeme alınmasını ve bir araştırma komisyonu kurulmasını istiyoruz. Kanun teklifinin ana fikri, bu krizin yükünün kamuya değil, vurgunu yapanlara yüklenmesi. Araştırma komisyonunda ise iktidarın buna destek vermeyeceği görülüyor. Her zamanki gibi ‘Konu inceleniyor, fon kurulu oluşturuldu, olay yargıya gitti. Müdahale etmeyelim’ diyecekler ama adı geçen siyasetçiler ne olacak? Fatma Hanım ifadeye bile çağırılmadı. Bu işin üzerine gidilmesi, gerçek bir araştırma yapılması gerekiyor” dedi.

KURULTAY İÇİN GERİ SAYIM

İlçe kongrelerine ilişkin konuşan kurmaylar “İlk defa üyelerin oylarıyla başkanları belirlediğimiz bir kongre süreci oldu. Katılım yüksekti ve olumlu geçti. Şimdi gelecek hafta il kongreleri daha hızlı tamamlanacaktır. İl kongrelerinde de tüm tek bir salona değil, birkaç ilçeye sandık kurulacak. O yüzden şu andan itibaren 14-15 Kasım’daki kurultayımıza biraz daha odaklanacağız” diye konuştu.

‘İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ İÇİN’ AYM ÖNÜ

Bunun yanında toplantıda son dönemde basın kuruluşlarına ve sosyal medyada bazı hesaplara getirilen erişim engelini de ele aldıklarını aktaran kurmaylar “Yarın saat 12.00’de AYM önünde olacağız. Genel başkanımız da eylemde olacak. Sadece medya sendikalarını değil; hesapları engellenen kadın örgütlerinin, sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerini de çağırdık. Neredeyse herkese erişim engeli getiriliyor. Bu nedenle ifade özgürlüğüne sahip çıkmak için orada olmak önemli. Biz BTK’nin yetkilerinin Siber Güvenlik Başkanlığı’na taşınmasını AYM’ye götürmüştük. Bu dosyanın bir an önce ele alınmasını istiyoruz” diye konuştu.

‘İBB’Yİ ALMA PEŞİNDELER’

Öte yandan; YENİ Parti Sözcüsü Zeynel Emre, toplantı sonrası gündeme ilişkin açıklama yaptı. İktidarın fon krizindeki sıkışmışlığına karşı belediye operasyonlarını artırdığını söyleyen Emre “Tayyip Bey 2019’dan beri İstanbul’u kaybetmenin acısını atlatamadı. Halkın oyuyla alamadığı İBB’yi ayak oyunlarıyla alma peşinde. En son Ataşehir’de başkanvekilini aldılar. 6 meclis üyesi gayri ahlaki şekilde transfer edildi. Şimdi her yerde ‘Belediye bize geçiyor’ diye kutluyorlar” dedi. Fon vurgunuyla ilgili AKP’li Hayati Yazıcı’nın oğlu hakkında sordukları sorulara yanıt alamadığını belirten Emre “Çeyrek asırlık iktidar halkını soyarak çöküyor” ifadelerini kullandı.

MEKKE ANLAŞMASI VURGUSU

Mekke Anlaşması kapsamında yapılan toplantılara ilişkin konuşan Emre “TBMM’den geçmeyen bir anlaşma yürürlülükte olamaz. Bu anlaşmanın kapsamını, ne olduğunu bilmiyoruz. Anayasaya gereği Meclis’ten geçmesi gerek. Bunu kafanıza göre yapamazsınız. Bu anlaşmanın Türkiye açısından yararı tartışmalıdır. Savaşan ülkelerle böyle anlaşmalar yapılmaz. Direkt savaşın tarafı olursunuz. Anlaşma bir an evvel Meclis’e gelmeli” ifadelerini kullandı.

‘TUGAY AKP’YE GEÇEBİLİR’

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın bu hafta AKP’ye katılacağı iddiası sorulan Emre “Geçebilir. Katılacağına yönelik bilgiler geliyor” yanıtını verdi.

ÖMER ÇELİK’E FON SORULARI

Fon soruşturmasında adı 20 milyar liralık iddia ile anılan Osman Arıkan Nacar’a değinen Emre, Arıkan’ın AKP’den milletvekili adayı olduğunu söyleyerek “Ortağı bu soruşturmadan tutuklu. Mevcut iktidar dönemi durmadan yükselmiş. Müsteşar yardımcılığı yapmış. İktidarla iç içe bir isim. Sayın Ömer Çelik (AKP Sözcüsü), siz bu kişiyle birlikte Bodrum’da tatil yaptınız mı? Bu kişiyle ilişkiniz ne boyutta? 20 milyarlık vurgundan söz ediliyor. Bu sorulara cevap bekliyoruz” dedi.

AYM’YE SAVUNMA VERİLDİ

Edinilen bilgiye göre; YENİ Parti dün Yenilik Partisi’nin yaptığı şikayet sonrası isim benzerliği tartışması kapsamında AYM’ye savunmasını verdi. Parti kurmayları, savunmada emsal kararlara da yer verdiklerini belirterek “Biz olumlu bir karar çıkmasını bekliyoruz. Geçmiş dönemde de AYM bu konuda benzer olumlu kararlar vermiş. Çünkü isim benzerliği konusu logosuyla, birçok unsuruyla değerlendiriliyor. Burada da bir sorun olmaması gerekir. AYM’nin vereceği karara göre hareket edeceğiz” dedi.