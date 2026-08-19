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YENİ Parti Milletvekili Melih Meriç'i bıçaklayan zanlı ile oğlu tutuklandı

YENİ Parti Milletvekili Melih Meriç'i bıçaklayan zanlı ile oğlu tutuklandı

19.08.2026 15:40:00
Güncellenme:
ANKA
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YENİ Parti Milletvekili Melih Meriç'i bıçaklayan zanlı ile oğlu tutuklandı

YENİ Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'in bıçaklanmasına yönelik yürütülen soruşturmada gözaltına alınan eski CHP Oğuzeli İlçe Başkanı Seydi Ahmet Keleş ile oğlu Hakan Keleş tutuklandı.
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Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından YENİ Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'in bıçaklanması olayıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski CHP Oğuzeli İlçe Başkanı Seydi Ahmet Keleş ile suç delillerini gizlediği değerlendirilen oğlu Hakan Keleş, çıkartıldıkları 1. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

NE OLMUŞTU?

YENİ Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç, dün merkez Şahinbey ilçesi Akkent Mahallesi'nde bıçaklı saldırıya uğramış, kaldırıldığı hastanede ameliyata alınmıştı.

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, saldırının faili Seydi Ahmet Keleş’in yanı sıra olay yerinden ayrılırken bindiği özel aracın şoförü A.Ç, araç değişikliğinin ardından bindiği ticari aracın şoförü E.D, Keleş’in yakını H.K. ve olay sırasında bölgede bulunan özel güvenlik görevlisi R.Ç'nin gözaltına alındığını duyurmuştu.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekiplerince dün gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri bugün tamamlanmış ve şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilmişti.

Şüpheli Keleş, adliye girişinde gazetecilere, "Çok tahrik etti, bilerek yapmadım. Ama yaşadığına da çok seviniyorum, pişmanım" demişti.

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