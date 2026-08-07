YENİ Parti'nin bağış kampanyasında son durum: 9 günlük tablo açıklandı

YENİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Özgür Ceylan, partisinin dayanışma kampanyasına 9 günde 138 bin 123 kişinin katıldığını ve toplam bağış miktarının 300 milyon 549 bin 594 liraya ulaştığını açıkladı.

Ceylan, sosyal medya hesabından partisinin dayanışma kampanyasına ilişkin güncel verileri paylaştı.

Ceylan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"YENİ Partimizin dayanışma kampanyasına 9 günde 138.123 vatandaşımız tarafından 300.549.594 TL bağışta bulunulmuştur. İktidar yürüyüşümüzde omuz omuza yürüyen tüm yurttaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Her bağış, her destek mesajı ve her gönüllü katkısı; yalnız bir siyasi hareketi değil, daha güçlü, daha adil ve daha umutlu Türkiye hayalini büyütüyor. Toplanan bağışlarla ilgili paylaşımlarımız sürecek. YENİ Parti'yi milletimiz kurdu. 'Ben de Türkiye’nin geleceğinde varım' diyen, ülkesine umutla bakan ve değişimin parçası olmak isteyen herkesi YENİ Parti çatısı altında buluşmaya davet ediyoruz. Milletin partisi YENİ Parti’nin yolu açık olsun. Tek resmi bağış sayfamız aşağıdadır, desteklerinizi bekliyoruz."