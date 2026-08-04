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YENİ Parti'nin Edirne kurucu il ve ilçe başkanları belli oldu

YENİ Parti'nin Edirne kurucu il ve ilçe başkanları belli oldu

4.08.2026 11:03:00
Güncellenme:
ANKA
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YENİ Parti'nin Edirne kurucu il ve ilçe başkanları belli oldu

YENİ Parti’nin Edirne teşkilatlanmasında ilk adım atıldı. Merkez Yürütme Kurulu’nun (MYK) kararıyla Yücel Balkanlı Edirne Kurucu İl Başkanı, Volkan Akgüngör ise Kurucu Merkez İlçe Başkanı olarak görevlendirildi.
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YENİ Parti’nin Edirne teşkilatlanmasında kurucu il ve merkez ilçe başkanları resmen görevlendirildi.

MYK onayıyla Yücel Balkanlı YENİ Parti Edirne Kurucu İl Başkanı, Volkan Akgüngör ise YENİ Parti Edirne Kurucu Merkez İlçe Başkanı olarak atandı.

Görevlendirmeyle birlikte partinin Edirne’deki teşkilatlanma sürecinin hız kazanması bekleniyor. Kurucu başkanlar, il ve merkez ilçe yönetimlerini oluşturarak kent genelindeki örgütlenme çalışmalarını yürütecek.

Önümüzdeki süreçte Edirne genelinde teşkilatlanma faaliyetlerinin tamamlanmasının ardından üye kayıt çalışmaları ve saha programlarına ağırlık verilmesi planlanıyor.

Görevlendirmeye ilişkin konuşan Balkanlı, “Edirnemize, partimize ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyoruz” dedi.

Akgüngör ise, “Edirne'de güçlü bir teşkilatlanma anlayışıyla, ortak akıl ve dayanışma içerisinde büyüyerek, vatandaşlarımızın umudunu yeniden yeşertecek bir siyaset anlayışını hep birlikte inşa edeceğiz” ifadelerini kullandı.

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