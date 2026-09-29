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Yeni Parti'nin ismi değişecek mi? Yeni Parti hangi partinin ismiyle benzer?

Yeni Parti'nin ismi değişecek mi? Yeni Parti hangi partinin ismiyle benzer?

29.09.2026 15:22:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Yeni Parti'nin ismi değişecek mi? Yeni Parti hangi partinin ismiyle benzer?

Yeni Parti’nin ismi değişecek mi? sorusu, parti ismiyle ilgili yaşanan hukuki sürecin ardından gündeme geldi. Peki, Yeni Parti'nin ismi değişecek mi? Yeni Parti hangi partinin ismiyle benzer?
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Özgür Özel’in genel başkanlığındaki Yeni Parti’nin ismiyle ilgili tartışmalar gündemdeki yerini koruyor. Yenilik Partisi’nin yaptığı başvurunun ardından başlayan hukuki süreçte gözler Anayasa Mahkemesi’ne çevrilirken, “Yeni Parti’nin ismi değişecek mi?” ve “Yeni Parti hangi partinin ismiyle benzer?” soruları araştırılıyor.

YENİ PARTİ'NİN İSMİ DEĞİŞECEK Mİ?

Yeni Parti'nin ismine ve rumuzuna yapılan itiraz bugün Anayasa Mahkemesi'nde görüşüldü. Yüksek Mahkeme, Yeni Parti’ye savunmasını sunması için bir ay süre verdi.

YENİ PARTİ HANGİ PARTİNİN İSMİYLE BENZER?

Yeni Parti’nin ismi, Öztürk Yılmaz’ın genel başkanı olduğu Yenilik Partisi ile benzerlik gerekçesiyle tartışma konusu oldu. Yenilik Partisi, “Yeni Parti” adının kendi partilerinin adıyla karışıklığa yol açabileceğini savunarak Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurdu.

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