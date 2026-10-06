CHP'den istifa eden Özgür Özel ile birlikte 90 milletvekilinin YENİ Parti'nin kuruluş sürecine katılmasıyla TBMM'deki milletvekili dağılımında da değişiklik yaşandı. Peki, YENİ Parti'nin milletvekili sayısı kaç oldu? TBMM’de sandalye dağılımı nasıl oldu?

TBMM'DE SANDALYE DAĞILIMI NASIL OLDU?

TBMM'de siyasi partilerin milletvekili sayıları ve bağımsız milletvekilleriyle birlikte toplam 592 sandalye bulunuyor. Meclisteki güncel sandalye dağılımı şöyle:

Adalet ve Kalkınma Partisi: 280

280 YENİ Parti: 91

91 Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi: 56

56 Milliyetçi Hareket Partisi: 46

46 Cumhuriyet Halk Partisi: 44

44 İYİ Parti: 27

27 Yeni Yol Partisi: 20

20 Bağımsız milletvekili: 11

11 Hür Dava Partisi: 4

4 Yeniden Refah Partisi: 3

3 Türkiye İşçi Partisi: 3

3 Demokratik Bölgeler Partisi: 2

2 Emek Partisi: 2

2 Saadet Partisi: 1

1 Demokratik Sol Parti: 1

1 Demokrat Parti: 1

Toplam: 592 milletvekili

YENİ PARTİ'NİN MİLLETVEKİLİ SAYISI KAÇ OLDU?

Özgür Özel'in YENİ Parti'nin kuruluş sürecine katılmak üzere CHP'den istifa etmesi ve beraberindeki 90 milletvekilinin yeni partiye geçmesiyle TBMM'deki sandalye dağılımında değişiklik yaşandı. CHP'nin milletvekili sayısı 44'e düşerken, YENİ Parti 91 milletvekiliyle Meclis'in ikinci büyük siyasi partisi konumuna geldi.

TBMM'DE KADIN VE ERKEK MİLLETVEKİLİ SAYISI

TBMM'de toplam 592 milletvekili bulunurken, bunların 118'i kadın, 474'ü erkek milletvekillerinden oluşuyor. Mecliste kadın milletvekillerinin oranı yüzde 19,93 erkek milletvekillerinin oranı ise yüzde 80,07 olarak hesaplanıyor.

Partilere göre dağılımda ise Adalet ve Kalkınma Partisi'nde 52 kadın ve 228 erkek olmak üzere toplam 280 milletvekili bulunuyor. YENİ Parti'de 16 kadın, 75 erkek olmak üzere 91 milletvekili yer alıyor. Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi 27 kadın ve 29 erkek milletvekiline sahipken, Milliyetçi Hareket Partisi'nde 4 kadın ve 42 erkek milletvekili bulunuyor.

Cumhuriyet Halk Partisi'nde 11 kadın ve 33 erkek olmak üzere 44 milletvekili görev yapıyor. İYİ Parti'de 3 kadın, 24 erkek, Yeni Yol Partisi'nde ise 2 kadın, 18 erkek milletvekili bulunuyor. Bağımsız milletvekillerinin tamamı 11 erkekten oluşurken, Hür Dava Partisi'nde 4, Yeniden Refah Partisi'nde ise 3 erkek milletvekili yer alıyor.

Türkiye İşçi Partisi'nin 1 kadın ve 2 erkek, Demokratik Bölgeler Partisi'nin 1 kadın ve 1 erkek, Emek Partisi'nin de 1 kadın ve 1 erkek milletvekili bulunuyor. Saadet Partisi, Demokratik Sol Parti ve Demokrat Parti ise Mecliste birer erkek milletvekiliyle temsil ediliyor.