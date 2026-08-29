YENİ Parti’nin Narlıdere İlçe Başkanlığı binası açıldı

İzmir’de YENİ Parti Narlıdere İlçe Başkanlığı binası törenle açıldı.

Törene, partinin İzmir Kurucu İl Başkanı Çağatay Güç, İzmir Milletvekilleri Ednan Arslan ve Yüksel Taşkın, İzmir Kadın Kolları Başkanı Zahide Kurun, İzmir Gençlik Kolları Başkanı Efe Orbay Tekün, il yöneticileri, Narlıdere Kurucu İlçe Başkanı Mesut Durgun ile ilçe örgütü yöneticileri ve partili vatandaşlar katıldı.

BAŞKAN GÜÇ: “YENİ PARTİ’NİN KAPISI MİLLETE SONUNA KADAR AÇIK”

Açılışı gerçekleştirilen ilçe binasının vatandaşın gelip derdini anlatacağı ve fikrini belirterek ülkenin yönetimine katkı sunacağına dikkat çeken Başkan Güç, şöyle konuştu:

“Narlıdere’de bugün açtığımız bu ilçe başkanlığımız da bu mücadelenin önemli merkezlerinden biri olacaktır. Burası yalnızca bir parti binası olmayacak. Gencimizin, kadınımızın, emeklimizin, işçimizin, esnafımızın kapısını rahatlıkla çalabildiği, derdini anlattığı, fikrini söylediği bir yer olacak. Çünkü YENİ Parti’nin kapısı da gönlü de milletimize sonuna kadar açıktır.

Buradan Narlıdere’den bütün İzmir’e sesleniyorum: Türkiye çaresiz ve umutsuz değildir. Bu ülkeyi içine sürüklendiği ekonomik ve siyasi çıkmazdan çıkaracak güç yine milletimizin kendisidir. Bugün o büyük değişimin umudu YENİ Parti’dir. Biz Narlıdere’den, İzmir’den başlayarak bu umudu büyüteceğiz ve milletimizin iradesiyle Türkiye’yi yeniden ayağa kaldıracağız."

ARSLAN: “BİZ UMUDUNU KAYBETMEYENLERİZ”

CHP'de başlattıkları değişim ile iktidara yürürken AKP iktidarının operasyonuna maruz kaldıklarını ancak mücadeleden asla bir adım geri atmadıklarını vurgulayan Ednan Arslan, şunları söyledi:

“Ben YENİ Parti’ye geçme kararını, bu sokakta birlikte siyaset yaptığım yol arkadaşlarıma, yani sizlere sorarak aldım. Birileri ‘mutlak güç’ dedi, birileri ‘mutlak sultan’ dedi; biz ise ‘Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir’ dedik. İşte bu yüzden YENİ Parti’deyiz, bu çatının altındayız ve bu partiyi bu yüzden kurduk. 47 yıl sonra bu iktidarı ilk defa yenilgiye uğrattık, partimizi birinci yaptık, oylarımızı artırdık. 14 büyükşehir, onlarca il ve 400’ün üzerinde belediye kazandık.

Binlerce belediye meclis üyemiz oldu. Ancak bundan telaşlanan iktidar, gidişatın kendileri için iyi olmadığını görünce maalesef bize bir operasyon düzenledi. Buradan sizlere büyük bir samimiyetle söylüyorum: Cumhuriyet Halk Partisi’nde siyaset yapan hiçbir arkadaşımıza kızmayın. Onlar da bir gün aramıza katılacak, doğruyu görecekler. Onların da yüreğindeki Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhuriyet sevdasını çok iyi biliyorum. Bizler sahadayız, sokaktayız.

Az önce Atamızın huzuruna çıkıp çelenk sunduk. Ses düzenimiz yoktu; İl Başkanımızın da belirttiği gibi ‘otobüs yok’ dediler, ‘alırız’ dedik. ‘Bina yok’ dediler, ‘buluruz’ dedik. Sizlerin emeği ve alın teriyle işte binamızı hazırladık. Emeğinize sağlık! Desteğinizle, herkesin eşit hissettiği YENİ Parti ilçe binamızın açılışını gerçekleştiriyoruz. Umutsuz durum yoktur, umutsuz insanlar vardır. Biz umudunu kaybetmeyenlerdeniz."

TAŞKIN: “600 BİNİN ÜZERİNDE ONAY BEKLEYEN ÜYEMİZ VAR”

Halkın maddi manevi desteği sayesinde YENİ Parti’nin kuruluşunun gerçekleştiğini dile getiren Yüksel Taşkın da şunları söyledi:

“Unutmayalım ki bizler geçici olarak görev yapan temsilcileriz; yani sizler için buradayız. Bireysel olarak bizlere çok fazla odaklanmamak gerekir. Ancak tarihin geldiği bu noktada şunu ifade etmek isterim: Oy oranımızı yüzde 38’e kadar çıkarmıştık ve iktidara yürüyorduk. Uzun süredir partideyim ve daha önce bu kadar güçlü bir iktidar umuduna şahit olmamıştım.

Çok güçlü bir iktidar perspektifimiz vardı. Geleceğin Millî Eğitim Bakanı'nı, İçişleri Bakanı'nı, hatta Cumhurbaşkanı'nı görebiliyordum. İşte tam da bu nedenle bizlere yönelik bir operasyon gerçekleştirildi arkadaşlar, bunun başka bir açıklaması yok. Bizler hiçbir zaman ‘Bütünleşmeyelim, ayrışalım’ demedik; bu hamle doğrudan saray tarafından yapıldı. Bu partiyi halk kurmuştur. Kökeni Kuvayımilliye’ye dayanır ve bizler zaten halkçı bir geleneğin temsilcileriyiz.

Dolayısıyla bu parti; Türkiye’yi yeniden adil, üreten ve demokratik bir ülke yapmak amacıyla bizzat halk tarafından kurulmuştur ve hesabını da yine halka verecektir. Gençlik kollarımızın yürüttüğü aidat ve bağış çalışmaları sayesinde neredeyse her ay 30-40 milyon liralık bir gelirimiz olacak ve kimseye muhtaç kalmayacağız. Bugün itibarıyla onaylanmış üye sayımız 563 bin civarında; 600 binin üzerinde ise onay bekleyen üyemiz var. Bu sayıyı 1 milyonun üzerine çıkaracağız."

DURGUN: “SOKAK HER ŞEYİ SÖYLÜYOR”

YENİ Parti’nin sokağın sesinin dinlenerek kurulduğunu belirten Narlıdere Kurucu İlçe Başkanı Mesut Durgun da “Bu partiyi kuran sizlersiniz. Hatırlayın, Genel Başkanımız sokağa indiğinde kolundan tutan teyzelerimiz, amcalarımız, gençlerimiz hep aynı şeyi söylüyordu: ‘Başkanım, YENİ Parti ne zaman kurulacak?’ İşte sizin bu ısrarınız, teşvikiniz ve gösterdiğiniz güçlü irade sayesinde YENİ Parti’yi kurduk. Önce genel merkezimizi, ardından il binamızı ve İzmir’in göz bebeği Narlıdere’deki örgütlenmemizi hayata geçirdik. Verilen her bir destek, omuz omuza yürüyerek iktidara gelişimizin en somut habercisidir. Türkiye’nin siyasi tarihinde bir ilki gerçekleştirerek ilçe, il ve genel başkanlarımızı belirleyen kurucu üyeler olarak hepinizi tebrik ediyorum” dedi.