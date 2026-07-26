YENİ Parti’nin örgütlenmesinde Ankara öncü rol üstlenecek: Hedef 250 bin üye

Önceki gün Özgür Özel liderliğinde 91 eski CHP'li milletvekilinin kurduğu YENİ Parti çalışmalarına hızla başlıyor. Özel’in Pazartesi’den itibaren örgütlenme çalışmalarına başlanacağını açıklamasıyla YENİ Parti sahaya inmeye hazırlanıyor. Çalışmalarda başkent Ankara öncü bir rol üstlenecek. Mithatpaşa’da partinin il binası tutuldu. Yeni il binasına Özgür Özel posteri de asıldı. Tadilat çalışmalarının tamamlanmasıyla bina birkaç güne kullanıma hazır hale getirilecek.

‘ANKARA’NIN COŞKUSUNU, İKTİDARA TAŞIYACAĞIZ’

Eski CHP Ankara İl Başkanvekili Yüksel Işık Ankara’daki YENİ Parti çalışmalarına ilişkin Cumhuriyet’e konuştu. CHP’nin toplam 138 bin civarında üyesinin en az 125 bininin istifa etmek istediğini belirten Işık yıl sonuna kadar Ankara’da YENİ Parti üye sayısının 250 bine ulaşacağını ifade etti. Işık “Ankara’nın coşkusunu, iktidara taşıyacağız” dedi.

‘TÜRKİYE’NİN YENİ PARTİ’YE İHTİYACI VAR’

Ankaralıların coşkusunun, kendilerini de motive ettiğini söyleyen Işık. “YENİ Parti, CHP’den ayrılanlar tarafından kurulmuş olmakla birlikte esas olarak, halkın geri kalanı tarafından da kurulması istenen bir partidir. Bu nedenle yılsonuna kadar üye sayımızı 250 bine çıkarmayı hedefliyoruz. YENİ Partimiz, aşağıdan yukarıya doğru örgütlenecek, demokratik katılımcılığı benimseyecek, her toplumsal grubu temsil edecek, hiç kimseyi dışlamayacak ve hep birlikte Türkiye’yi aydınlık bir geleceğe taşıyacağız. Bu kara düzeni değiştireceğiz. Türkiye’yi özgürlükçü, demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti ilkeleri doğrultusunda inşa edeceğiz. Türkiye’nin YENİ Parti’ye ihtiyacı var. O ihtiyaca yanıt vermek üzere yürüyüşümüzü başlattık” diye konuştu.