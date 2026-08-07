YENİ Parti’nin yeni genel merkez binasında sona gelindi: Açılış tarihi belli oldu!

CHP’den 90 milletvekiliyle ayrılarak YENİ Parti’yi kuran Özgür Özel ve parti yönetiminin çalışmalarını sürdüreceği yeni genel merkez binasında hazırlıklar devam ediyor.

Daha önce Gelecek Partisi tarafından kullanılan Ankara’daki bina, YENİ Parti için yeniden düzenlenirken, iç ve dış cephe çalışmalarında son aşamaya gelindi.

30 AĞUSTOS’TA AÇILMASI PLANLANIYOR

Mustafa Kemal Mahallesi’nde bulunan genel merkez binasının 30 Ağustos’ta açılması planlanıyor.

YENİ Parti yönetimi halen çalışmalarını TBMM’de sürdürürken, yeni binanın kullanıma açılmasıyla birlikte parti faaliyetlerinin önemli bölümünün buraya taşınması bekleniyor.

ÖZGÜR ÖZEL’İN MAKAM ODASI 3. KATTA

Zemin katın yanı sıra 3 bodrum ve 4 normal kattan oluşan 8 katlı binada, Genel Başkan Özgür Özel’in makam odası 3. katta yer alacak.

Daha önce Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu tarafından kullanılan oda, Özel için yeniden hazırlanıyor.

MYK, BASIN VE PERSONEL İÇİN AYRI KATLAR

Binanın 2. katı Merkez Yönetim Kurulu üyelerine ayrılırken, 4. katta parti basını ve personel için çalışma alanları bulunacak.

Zemin kattaki bölümün ise YENİ Parti’yi takip eden basın mensuplarının kullanımına açılması planlanıyor.

Genel merkezde ayrıca toplantı salonları, yemekhane, makam odaları ve kapalı otopark bulunuyor.

ABONELİK İŞLEMLERİ TAMAMLANDI

Binanın doğalgaz, su ve elektrik aboneliklerinin tamamlandığı öğrenildi.

Genel merkez binasının aylık kirasının 4 milyon liranın üzerinde olduğu, kira ödemelerinin ise ekim ayında başlayacağı belirtildi.