YENİ Parti perşembe günü saha çalışmalarına başlıyor, vekiller bir ilde en az iki gün kalacak: YENİ Parti 81 ilin raporunu çıkartıyor

YENİ Parti, perşembe günü 81 ilde başlatacağı saha çalışmaları için milletvekillerine bir yönerge gönderdi. Milletvekillerinin iki gruba ayrılarak 10-20 Eylül ve 20-30 Eylül tarihleri arasında saha çalışmaları yapacağı belirtilen bu yönergede, çalışmanın temel hedefi; “Kendine çizilen sınırlar içinde muhalefeti reddeden, bu yüzden de bir sivil darbenin hedefi olmuş ama pes etmemiş partinin kuruluş amaçlarını doğrudan vatandaşlarla paylaşmak, vatandaşların partiden beklentilerini ve önerilerini ilk elden toplamak” olarak belirledi.

Gidilen her ilin sosyal ve ekonomik yapısına dikkat edilmesi gerektiği vurgulanan yönergede, vekillerden saha çalışmaları sonucu görevlendirdikleri ille ilgili 5 sayfayı geçmeyen, bulundukları ille ilgili somut bulgu, politika önerisi ve değerlendirmeleri içeren saha raporları hazırlamaları talep edildi.

HER KESİM ZİYARET EDİLECEK

Bu kapsamda vekillerden gidecekleri ilde en az iki gün geçirmeleri istenen yönergede “özellikle vatandaşlarla göz teması kuracak programlarlar yapılmaları gerektiği ve merkez ilçelerin ihmal edilmemesi gerektiği” kaydedildi. Ayrıca vekillerden, gittikleri bölgelerin yerel unsurlarını, demokratik kitle örgütlerini, işçi sendikalarını, işveren temsilcilerini, meslek kuruluşlarını, yerel basınını ve kanaat önderlerini de ziyaret etmeleri istendi. Yönergede vekillerden her gün programa başlamadan önce sabah bir basın toplantısı yaparak gidecekleri yerleri paylaşmaları da talep edildi.

‘TARTIŞMAYIN, ÇÖZÜM ANLATIN’

Vekillere saha buluşmalarında kullanacağı dille ilgili uyarılar da yer alan yönergede “Diğer partileri eleştiren, çözümsüzlüğü ve umutsuzluğu besleyen negatif bir dil yerine; daha çok vatandaşların görüş, öneri ve düşüncelerini almaya yönelik tavır içinde YENİ Partimizin örgütlenme modelini, yeni yönlerini, temel politikalarını, hedeflerini ve çözüm önerilerini öne çıkaran pozitif bir dil kullanılmalıdır” denildi. Vekillerin çalışmanın sonucunda hazırladığı raporların ve illerden genel merkeze göndereceği videoların, ileride partinin politikalarının belirlenmesinde kullanılacağı belirtildi.