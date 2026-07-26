YENİ Parti tüzüğünü ve programını açıkladı: Atatürk ilkeleri ve vizyonu esas kılındı

Özgür Özel ve 90 milletvekilinin CHP’den ayrılarak kurduğu YENİ Parti’nin tüzüğü ve programı kamuoyuyla paylaşıldı. Parti "Türkiye’nin demokrasi ittifakını kuran ve temsil eden çağdaş sosyal demokrat bir parti" olarak tanımlanırken, temel ilkelerin, "Cumhuriyet’in ulusal egemenliği esas alan kurucu felsefesi ile Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün özgürlüğe, eşitliğe ve bağımsızlığa, yurttaşlık bilincine, çağdaş uygarlık hedefine dayanan bağımsız, demokratik ve egemen Türkiye ideali" olduğu belirtildi.

ALTI OK BENİMSENECEK

Partinin lideri Özel Altı Ok'tan sapmayacaklarının altını çizmişti. Tüzükte partinin ilkeleri için "Cumhuriyetçilik, milliyetçilik, halkçılık, devletçilik, laiklik ve devrimcilikten oluşan Atatürk ilkelerini, ilkelerin tarihsel mirasını ve ilerici özünü koruyarak; çağımızın demokrasi, özgürlük, eşitlik, yurttaşlık, adalet, dayanışma, kamusal yarar, bağımsızlık, bilim ve sürekli yenilenme hedefleri doğrultusunda benimser" ifadeleri kullanıldı.

YÜZDE 50 CİNSİYET, YÜZDE 25 GENÇLİK KOTASI

Milletvekilliği için aday saptamasında 5 yöntem belirlendi. Bu yöntemler; ön seçim, örgüt denetiminde ön seçim, aday yoklaması, örgüt denetiminde aday yoklaması ve merkez yoklaması olarak öne çıktı.

Cumhurbaşkanı adayının saptanması için de seçmen yoklaması, ön seçim, aday yoklaması ve merkez yoklaması yöntemlerinden birinin uygulanacağı, yönteme Parti Meclisi'nin karar vereceği kaydedildi.

Belediye başkanlığı adaylarının da; ön seçim, örgüt denetiminde ön seçim, aday yoklaması, örgüt denetiminde aday yoklaması ve merkez yoklaması ile saptanmasına karar verildi. Örgüt denetiminde ön seçim veya örgüt denetiminde aday yoklamasında seçimle belirlenen milletvekili, belediye meclisi adaylıkları, parti meclisi, il ve ilçe yönetim kurulları ve kurultay delegeleri seçimlerinde yüzde 50 cinsiyet kotası, yüzde 25 gençlik kotası uygulanacak.

‘KARA DÜZENİ DEĞİŞTİRECEĞİZ’ SÖYLEMİ ÖN PLANDA

"Bu kara düzeni değiştireceğiz" söyleminin ön plana çıktığı parti programında tam 15 kez bu ifade kullanıldı. Programda; 2024 yerel seçimlerinde Özgür Özel’in ‘’Seçmenle, toplumun tüm kesimleriyle samimi bir iletişim kuran ve onları sandığa çağıran bir ittifak’’ olarak tanımladığı Türkiye İttifakı söylemine de yer verildi. İttifakta "Solcular, sağcılar, yurtseverler, demokratlar, milliyetçiler, muhafazakarlar, özgürlükçüler vardır" denildi.

SÜREKLİ YENİLENME VURGUSU

Yine parti programında da cumhuriyetçilik, milliyetçilik, halkçılık, devletçilik, laiklik ve devrimcilikten oluşan Altı Ok’un, Atatürk ilkelerinin tarihsel mirasını ve ilerici özünü koruyarak, çağın demokrasi, özgürlük, eşitlik, yurttaşlık, adalet, dayanışma, kamusal yarar, bağımsızlık, bilim ve sürekli yenilenme hedeﬂeri doğrultusunda benimsendiği açıklandı.

MERKEZ-YEREL DENGESİ OLUŞTURULACAK

Programda bahsedilen Demokratik Yönetim Reformu ile kuvvetler ayrılığını esas alan bir parlamenter sistemin kurulacağı, cumhurbaşkanlığı makamının tarafsızlaştırılacağı, yerel yönetimlerin güçlendirilerek yeni bir merkez-yerel dengesi oluşturulacağı ve siyasi etik yasasının çıkarılarak siyasetin finansmanının şeffaflaştırılacağı açıklandı.

‘BAŞKANLARA HUKUKİ GÜVENCE, KAYYUMA SON’

Yerel yönetimlere ilişkin; seçilmiş belediye başkanlarının hukuki güvencelerinin güçlendirileceği, kesinleşmiş yargı kararı olmadan seçilmiş yerel yöneticilerin görevden alınmasına izin verilmeyeceği ve kayyum uygulamalarına son verileceği kararları öne çıktı.

KAPSAYICI KALKINMA HAMLESİ

"Toplumsal sorunların eşit yurttaşlık temelinde çözümü için demokratikleşmenin bir gereklilik" olduğunun vurgulandığı programda terörün sona ermesiyle birlikte eşitlikçi, katılımcı, demokratik bir siyasi ve toplumsal düzenin kurulması ile Kürt sorununda kalıcı çözümün sağlanacağı belirtildi.

Programda, “Ana dil haktır. Bu yaklaşımla tüm yurttaşların ana dilini öğrenme, kullanma ve geliştirme hakkı sağlanacaktır. Doğu ve Güneydoğu Anadolu başta olmak üzere, bölgesel eşitsizliklerin yoğunlaştığı alanlarda kapsayıcı kalkınma programları uygulanacaktır” ifadeleri yer aldı. Alevi yurttaşların sorunlarına ilişkin ise, “Toplumsal yaşamda maruz kaldıkları eşitsizliklere, hak ihlallerine ve Alevi inancının tanınmaması ve taleplerinin görmezden gelinmesine son verilecektir. Cemevlerinin ibadethane statüsü yasal güvenceye kavuşturulacak ve bu doğrultuda gerekli tüm yasal düzenlemeler gerçekleştirilecektir. Madımak Oteli, yaşanan acıları unutturmayan, toplumsal hafızayı güçlendiren kapsamlı bir utanç müzesine dönüştürülecek; insanlığa karşı işlenen suçlarda zaman aşımının uygulanmasına son verilecektir” ifadeleri kullanıldı.

EĞİTİMDE VE SAĞLIKTA KAMUSAL ANLAYIŞ

Partinin ekonomide dönüşüm politikalarına ilişkin programında ise; asgarî ücretin insanca yaşamı sağlayacak düzeyde belirlenmesi, kayıt dışı ve güvencesiz çalışmayla mücadele edileceği, taşeron sisteminin kaldırılması ve refahtan adil pay alınması öne çıktı. Sağlık alanında da kararlara yer verildi. Kamu hastanelerinin güçlendirileceği ve şehir hastanelerinin sözleşmelerinin; topluma getirdiği yüksek maliyet nedeniyle yeniden ele alınacağını belirtildi ve insan, hayvan, çevre sağlığını birlikte ela alan “tek sağlık yaşamının” benimseneceği ifade edildi.

Eğitime ilişkin ise tüm devlet okullarının fiziki koşullarının eşit hale getirileceği, okullarda kadrolu güvenlik, temizlik, rehberlik ve sağlık personelinin bulunacağı, her öğrenciye temiz su ve bir öğün yemek sağlanacağı açıklandı. Ayrıca ücretli öğretmenliğin kaldırılacağı ve özel sektör öğretmenlerine de taban maaş uygulamasının geri getirileceği programda yer aldı.

DIŞ POLİTİKADA ATATÜRK VİZYONU

Dış politikada Atatürk'ün "Yurtta ve dünyada barış" ilkesinin rehber edinileceği, AB üyelik sürecinin hızlanacağı, ülkenin NATO'daki etkinliğinin artırılacağı, BM, Türk Devletleri Teşkilatı ve İslam İşbirliği Teşkilatı'ndaki etkinliğin güçlendirileceği ve Türkiye'nin çok taraflı uluslararası kuruluşlarda öncü rol üstlenmesinin sağlanacağı vurgulandı.

Ulusal güvenlik ve savunmaya ilişkin ise Türkiye'nin barışı savunan ama haklarını korumakta tereddüt etmeyen güçlü bir savunma kapasitesine sahip olacağının altı çizildi. Savunma sanayiinde yerli teknoloji üretiminin artacağı, dışa bağımlılığın azalacağına vurgu yapıldı. Güvenliğin yurttaşa karşı değil, yurttaş için örgütlenen bir kamu hizmeti olacağı açıklandı.