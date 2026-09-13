YENİ Parti, yargı kararlarıyla el değiştiren Üsküdar’da yurttaşlarla bir araya geldi: ‘Tarihe geçecek utanç’

Üsküdar’da seçilmiş belediye başkanı Sinem Dedetaş’ın tutuklanmasının ardından belediye yönetiminin el değiştirmesine tepki gösteren YENİ Parti, yurttaşlarla Üsküdar İskele Meydanı’nda buluştu.

Tekirdağ Karatepe Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda tutuklu bulunan seçilmiş Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş’ın mektubu YENİ Parti kurucu Üsküdar il başkanı tarafından kürsüden okundu.

“Karar Milletindir, Üsküdar Milletindir” sloganıyla düzenlenen mitingde Dedetaş, belediye yönetiminin el değiştirmesine ilişkin süreci eleştirerek, “Hakkıyla alınmış bir seçim olsa tebrik ederdim ama ne mümkün! Siyasi nezaket devrede olsa teşekkür ederdim ama ne mümkün! Milli iradeye saygı gösterilmiş olsa gurur duyardım ama ne mümkün!” ifadelerini kullandı.

Anayasanın “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir” hükmüne dikkat çeken Dedetaş, “Yani yargı da idare de gücünü doğrudan sizlerden alır, almalıdır. Ancak bugün sandıkta kazanamayanlar, halkın ortak iradesini gölgelemek istiyor” dedi.

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel ise konuşmasına Grup Yorum’un “Açlığın Yürüyüşü Büyüyor” şarkısından dizelerle başladı. Bugünün 12 Eylül 1980 darbesinin yıldönümü olduğuna dikkat çeken Özel, “Bu meydana ses verenlere selam olsun. Bu meydandan, milletten değil de iktidardan ve yargısından meşruiyet arayanlara yazıklar olsun” dedi.

‘TÜM DARBELERE KARŞIYIZ’

YENİ Parti olarak tüm darbelere karşı olduklarını söyleyen Özel, “Hiçbir darbenin arkasında olmadık; hiç sevmediğimize de yapılsa sandığa saygıdan, millete saygıdan tüm darbelere karşı çıktık” ifadelerini kullandı.

“Erdoğan’ın ilçesi’ denilen yeri bir Cumhuriyet kadınıyla Üsküdar’ın tertemiz kararıyla ve helal oylarıyla bu seçimi kazandık” diyen Özel, “Erdoğan’a sesleniyorum: Bu mu senin demokratlığın, bu mu senin cesaretin, bu mu senin gücün? Yazıklar olsun” diye konuştu.

Üsküdar’daki belediye başkanvekilliği sürecinde yaşananları anlatan Özel, Dedetaş’ın “hukuksuz” biçimde tutuklandığını savundu.

Özel, 5 Ağustos’ta yapılan başkanvekilliği seçiminde dört belediye meclis üyesinin tutum değiştirdiğini belirterek “Bir büyük ihanetle o gün, belediye meclis üyesi olarak güya bizimle birlikte olan, listelerimizden seçilmiş olan dört kişinin tavır değiştirdiğini gördük” dedi.

İlk seçimde muhalefetin adayı Sibel Tan Çetinkaya’nın seçildiğini anımsatan Özel, seçim sonucunun yargı kararıyla iptal edildiğini belirtti. Yenileme seçiminin 5 Eylül’de yapılmasının planlandığını aktaran Özel, seçimden üç gün önce üç belediye meclis üyesinin gözaltına alındığını, daha sonra iki meclis üyesinin tutuklandığını söyledi. Dört meclis üyesinin AKP’ye geçmesi ve iki meclis üyesinin tutuklanmasıyla yapılan oylamayı eleştiren Özel, sürecin sonunda AKP’nin belediye başkanvekilliğini kazandığını söyledi.

‘YAZIKLAR OLSUN’

İstanbul Valisi Davut Gül’e seslenen Özel, “Devletin valisi diye o makamlarda oturup da, o makamda oturup da hükümetin valisi olana, AK Parti’nin il başkanından çok AK Parti’ye çalışan valiye yazıklar olsun! Ama gün gelecek, devran değişecek, keser dönecek sap dönecek. O gün AK Parti’nin il başkanlığını yapanlar hesap verecek, hesap verecek!” ifadelerini kullandı.

Üsküdar’daki sürecin “tarihe utançla geçecek” bir olay olduğunu savunan Özel, dört belediye meclis üyesinin AKP’ye geçmesi ve iki meclis üyesinin tutuklanmasının ardından yapılan seçimle ilgili suç duyurusunda bulunduklarını söyledi.