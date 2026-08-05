Yeni Parti’ye Atatürk’ün doğum yılı göndermeli destek: 68 kişiden 1881 liralık destek

CHP’ye yönelik butlan kararı sonrası kurulan Yeni Parti’nin başlattığı bağış kampanyasına destek her gün artıyor. Yurttaşlar destek verirken bazen değerli tarihlere gönderme yapan tutarlar da bağışlıyor.

Edinilen bilgiye göre; bu kapsamda 68 kişi Yeni Parti’ye 1881 liralık destek gönderdi. Yurttaşlar gönderdikleri bağışlara “Yeni bir düzen, milletin iktidarı”, “Atam dediğimiz gazinin yolundayız”, “Mustafa Kemal Atatürk’ün ilkelerini yaşatmak için Yeni Partimize hayırlı olsun”, “Atatürk’ün izinde bir parti olmanız dileğiyle”, “Atamızın yolunda, yine, yeniden ve ebediyen” gibi notlar düştü.