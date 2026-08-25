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YENİ Parti'ye katılım sürüyor... Dalaman'da yeni üyelere rozetleri takıldı

YENİ Parti'ye katılım sürüyor... Dalaman'da yeni üyelere rozetleri takıldı

25.08.2026 10:06:00
Güncellenme:
ANKA
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YENİ Parti'ye katılım sürüyor... Dalaman'da yeni üyelere rozetleri takıldı

YENİ Parti Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Muğla’nın Dalaman ilçesinde partiye katılan üyelere rozetlerini taktı.

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Programa Günaydın'ın yanı sıra YENİ Parti Muğla İl Başkanı Nail Kızıl, YENİ Parti Muğla Milletvekilleri Süreyya Öneş Derici ve Cumhur Uzun, Dalaman İlçe Başkanı Bilal Sarıhan ile Dalaman Belediye Başkanı Sezer Durmuş katıldı.

"İKTİDAR YOLCULUĞUMUZA KARARLILIKLA DEVAM EDİYORUZ"

Günaydın, Türkiye gündemindeki gelişmelerin değerlendirildiği buluşmada partiye yeni katılan üyelere rozetlerini de taktı. 

Katılım töreninde konuşan Günaydın, şunları söyledi:

“Dalamanlı hemşehrilerimizin yoğun katılımı ve ilgisiyle gerçekleşen bu buluşmada birlik, beraberlik ve iktidara yürümenin verdiği ortak heyecan derinden hissedilmiştir. Halkımızın gösterdiği bu büyük güven ve destekle iktidar yolculuğumuza kararlılıkla devam ediyoruz.

Bugün itibarıyla ifade etmek isterim ki, 200’ün üzerinde belediye başkanı YENİ Parti’ye katılmak amacıyla istifa etmiş bulunuyor.” 

Dalaman Belediye Başkanı Sezer Durmuş ise, yeni üyelerin parti ailesine katılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Durmuş, “Her yeni üyemiz bizim için yeni bir heyecan, yeni bir güç, yeni bir umuttur. Aramıza katılan tüm arkadaşlarımıza yürekten hoş geldiniz diyorum. Biz büyük bir aileyiz. Birbirimizden güç alarak, yan yana ve omuz omuza Dalamanımız, Muğlamız ve ülkemiz için çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

İlgili Konular: #muğla #DALAMAN #rozet #yeni parti

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