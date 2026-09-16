YENİ Parti, yeni örgütlenme modeli için 81 ile yönerge gönderdi: Siyasi etik parti içinden başlayacak

YENİ Parti Genel Sekreteri Yunus Emre, partisinin yeni örgütlenme modelini bir grup gazeteciye anlattı. Emre, genel merkez olarak 81 ile örgütlenme modelini anlatan bir yönerge gönderdiklerini belirtti. Yönergede üyelerin partideki konumundan yöneticilerin nasıl seçileceğine kadar detaylı bir bilgilendirme yapıldı. Buna göre; partinin örgütlenmesi “Kuruluş Dönemi” ve “Kalıcı Örgütlenme Dönemi” olarak ikiye ayrılacak. Kuruluş döneminde öncelik partinin hızla seçime girme yeterliliğini kazanması üzerine odaklanacak. Kalıcı Örgütlenme modeli ise daha uzun vadeli tasarlanacak.

SİYASİ ETİK KURALLARI OLACAK

Bu modelde YENİ Parti, kendi iktidarında Türkiye’de uygulamak istediği Siyasi Etik Yasası’nı ilk olarak kendi partisinin örgütlenme yapısında işleyecek. Partinin ilçe başkanından genel başkanına kadar tüm yöneticileri, partinin belirlediği etik kodlarına uygun hareket edecek. İlçelerdeki, illerdeki ve genel merkezdeki yöneticiler artık üyeler üzerinde mutlak hakim kişiler olmak yerine; üyelere hesap veren, partide ortak akılın sağlıklı bir şekilde işlemesini yöneten kişiler olacak.

Sürekli aynı kişilerin yönetici makamlarını işgal etmesi, bu kişilerin parti görevi üzerinden ekonomik çıkar elde etmesi, yakınlarından veya akrabalarından kendine bir çevre oluşturması engellenecek. Her konumda yöneticiden mal varlığı ve etik beyanı alınacak. Belediye-parti ilişkilerinde de özel kurallar olacak. Ne belediye başkanları örgüte ne de örgüt belediyelere mudahele edecek. Belediye faaliyetlerinde partileşmeyi önlemek için bir takip mekanizması olacak.

ÜYELER MECLİSLERLE AKTİF OLACAK

Partide mahalle, ilçe ve il meclisleri olacak. Bu meclislerde parti üyeleri uzmanlık alanlarına göre kadın komitesi, gençlik komitesi, eğitim komitesi, sağlık komitesi gibi çalışma grupları içerisinde görevler alacak. Bu meclisler yerel sorunlara ilişkin politikalar geliştirecek, partinin saha çalışmalarını yürütecek, partinin genel politikaları konusunda tartışmalar yürütecek.

Partide yöneticiliğe aday olan kişiler başkan olmaları halinde nasıl bir politika izleyeceklerine yönelik bir çalışma programı sunmak zorunda olacak. Parti içi meclisler 6 ayda 1 yaptıkları faaliyetlere ilişkin faaliyet raporu hazırlayacak. Parti içi bu meclislerle üyelerin sadece sandıkta görev alan ya da seçim günü oy kullanan kişiler olması yerine parti politikalarını belirlemede etkin olan ve parti çalışmalarına aktif katılan kişiler olması sağlanacak.