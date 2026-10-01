YENİ Parti, yeni yasama yılına hazırlık toplantısı yaptı: İlk gündem fon krizi

YENİ Parti lideri Özgür Özel, dün partisinin genel merkezinde milletvekilleriyle bir araya geldi. Bugün başlayacak yeni yasama yılı öncesi yapılan toplantıda ekonomi ve dış politika sunumları yapıldı. Ayrıca fon krizi gibi güncel başlıklar ele alındı. Meclis açılınca gündeme getirecekleri ilk başlığın fon krizi olacağını belirten vekiller “Bu konuda Meclis Başkanlığı’na sunduğumuz bir kanun teklifi vardı. Gündeme alınması için çabalayacağız. Burada önemli olan bu krizin yükünü kamuya yüklememek. Krizde adı geçenlerin iktidarın içinden olduğu ortaya çıkıyor. Vurgunu kim yaptıysa mağdura ödeme de onlardan yapılmalı” dedi.

‘İKTİDAR ALTERNATİFİ OLARAK GÖRÜLÜYORUZ’

Toplantıda yaz dönemi boyunca yürüttükleri saha çalışmalarının sonuçlarını parti yönetimiyle paylaştıklarını anlatan vekiller “Hem toplumun YENİ Parti’ye nasıl baktığını anlattık hem de illerimizin gündemini aktardık. İnsanlar zaten CHP’den ayrılık sürecine, niye bu partiyi kurduğumuza çok hakim. Yaşadıklarımıza karşı destek de büyük. Toplumda iktidara karşı alternatif görülen tek parti biziz. İnsanların bizden beklentisi büyük” dedi. Bunun dışında her bölgenin kendine göre geçim sorununu anlattığını belirten vekiller “Çiftçiler, emekliler, öğretmenler; toplumun tüm kesimleri kendi açısından geçim derdini anlatıyor. Bunları aktardık. Toplumdan dinlediğimiz her şeyi Meclis gündemine de taşıyacağız” ifadelerini kullandı.

MEKKE ANLAŞMASI BEKLENİYOR

Bunun yanında toplantıda dış politika alanında da sunum yapıldığını aktaran vekiller, özellikle Mekke Anlaşması’na dikkat çekti. Anlaşmanın ekim ayında Meclis’e gelmesini beklediklerini belirten vekiller “Anlaşma henüz Meclis’te onaylanmadı. Geldiğinde içeriğinin de ne olduğunu göreceğiz. Şu anki konuşulan şartlarıyla Türkiye’yi daha fazla tehlikeyle karşı karşıya getirebilir. Bunun Meclis’e gelmesi, konuşulması ve bilgilendirme yapılması lazım” diye konuştu.