YENİ Partili Akdoğan’dan ‘kırık testi’ göndermesi: ’74 sene önce kırık testisi alınan CHP’nin bugün doğrudan kendisi alındı milyonların elinden’

YENİ Parti Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 1952 yılında CHP'nin mal varlığına el konulması sırasında yaşanan ve "kırık testi" olarak bilinen olayı anımsatarak bugünkü siyasi sürece ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ahmet İsvan'ın anılarında yer alan olaya atıfta bulunan Akdoğan, dönemin Yalova İlçe Başkanlığı'nda bulunan "ağzı kırık, tek kulplu toprak testi"nin de devlet tarafından tutanakla teslim alındığını hatırlattı.

Akdoğan, paylaşımında, "Üç çeyrek yüzyıl önce '1 adet ağzı kırık, tek kulplu toprak testi' götürüldü CHP'den. Bugün ise CHP götürüldü. O gün o testiyi alan mal müdürü utandı, bugün CHP'yi alanlarda ise bu duygudan eser yok" ifadelerini kullandı.

Akdoğan paylaşımında şunları söyledi:

“KIRIK TESTİ

Üç çeyrek yüzyıl önce “1 ADET AĞZI KIRIK, TEK KULPLU TOPRAK TESTİ” götürüldü CHP’den. Bugün ise CHP götürüldü. O gün o testiyi alan mal müdürü utandı, bugün CHP’yi alanlarda ise bu duygudan eser yok. Peki ne var şimdi elimizde? Mal müdürlüğünün kamyonunun hareket etmesi ile birlikte karşı kaldırımda bekleyen milyonlar hala bizimle.

Ahmet İsvan o günleri hatıratında şöyle anlatıyor.

“(…) Nihayet 1952’de Cumhuriyet Halk Partisi’nin mallarına devletçe el konması kanunu çıkartıldı. Dramatik bir olaydı. Bu tarihi olaya Yalova’da tanık oldum. Mal müdürü gelip partinin mallarına devlet adına el koyacaktı. CHP Yalova ilçe merkezi, zemin katta, mütevazı, tek gözlü bir dükkândı. Mevcut bütün eşya; bir toplantı masası, sandalyeler, bir dosya dolabı ve bir daktilo masasından ibaretti.“

Belleğimde o günün bıraktığı en derin iz, karşı kaldırımda ellerinde eşyalarla bekleyen partililerin oluşturduğu olağanüstü büyük sessiz ve hareketsiz kalabalıktı. Karşı kaldırımda çok sayıda CHP’li, ellerinde partiye bağışlayacakları eşyalarla bekliyorlardı. Sandalyeler masalar, dolaplar, sehpalar, halılar, Atatürk ve İnönü fotoğrafları, oyalı örtüler, perdeler partililerin elinde, karşı kaldırımda büyük bir göç hazırlığını çağrıştıran görünüm oluşturuyordu. Herkes mal müdürünü bekliyordu.

Beklenen an geldi… Mal müdürü, zabıt kâtibi, hizmetliler ve kamyon parti binasının önünde durdu.

CHP’nin az sayıda olan eşyası zapta geçirilerek kısa zamanda kamyona taşındı. İş zaptın taraflarca imzalanmasına gelince İlçe Başkanı Rahmi Üstel zaptı imzalamaktan imtina etti.

‘Bu testiyi de alacaksın’ diye ağzı kırık testiyi gösterdi. Mal müdürü, bu kırık testiye devletçe el konmasının kendilerini küçük düşüreceğini anlamış, o kırık testiyi almamakta ısrar ediyordu. Tartışmalar büyüdü ve bizimkiler, ‘Bu testi Cumhuriyet Halk Partisi’nindir, bütün mallarımızı almakla görevlisin, bu testiyi de alacaksın’ diye bastırdılar. Yasadaki ifadeye göre CHP’liler tamamen haklıydılar. Zavallı mal müdürü öyle bir eziklik içindeydi ki bir süre direnmeye çalıştıktan sonra teslim oldu ve zapta ilave ettirdi:

‘1 adet ağzı kırık, tek kulplu toprak testi.’

Ağzı kırık testi de diğer malların yanına kamyona yüklendi ve mallar gitti.

Kamyonun hareket etmesi ile birlikte karşı kaldırımda sessiz bekleyen partililer, ellerinde eşyalar ve yüreklerinde kararlı bir hırsla içeriye doluştular. Eskisinden çok daha fazla ve çok daha değerli eşyalar getirilmişti.

İşte Ahmet İsvan o gün yaşananları böyle anlatıyor. Bugün görüyoruz ki 74 sene önce kırık testisi alınan CHP’nin bugün doğrudan kendisi alındı milyonların elinden. Ancak 74 sene bir şeyin de değişmediği gözlemlendi.

Mal müdürlüğünün kamyonunun hareket etmesi ile birlikte karşı kaldırımda bekleyen milyonlar bugün de yerli yerince duruyor. Şimdi o milyonlar ellerinde eşyalar, kampanyaya yapılan bağışlar ve yüreklerinde kararlı bir hırsla Yeni Parti’de toplanıyorlar. Yurttaşlarımız neyin ne olduğunun farkında olarak mallarına en konuşan CHP’nin ilçe başkanlığının önünde toplanır gibi CHP’ye el konulmasının ardından Yeni Parti’de toplanıyor.

Üç çeyrek yüzyıl önce olduğu gibi eskisinden çok daha fazla ve çok daha değerli eşyalarla, duygularla.”