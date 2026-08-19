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YENİ Partili Arslan'dan CHP'ye: 'Bu kadar eminseniz neden disipline verdiniz?'

YENİ Partili Arslan'dan CHP'ye: 'Bu kadar eminseniz neden disipline verdiniz?'

19.08.2026 14:30:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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YENİ Partili Arslan'dan CHP'ye: 'Bu kadar eminseniz neden disipline verdiniz?'

CHP'li Rıfat Nalbantoğlu’nun Menderes Belediyesi’ndeki başkanvekilliği seçiminde 'CHP’li 5 meclis üyesinden hiçbirinin AKP adayına oy vermediği'ne yönelik iddialarına YENİ Partili Ednan Arslan'dan yanıt geldi. Arslan "Bu arkadaştan bu kadar eminseniz neden disipline verdiniz?" diye sordu. Öte yandan CHP’li Meclis Üyesi Harun Bila, AKP'nin adayına oy verdiğini kabul etmişti.
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Menderes Belediyesi’ndeki başkanvekilliği seçimini AKP’li Asuman Şen’in kazanması sonrası başlayan tartışmalar sürüyor. 

CHP Genel Sekreteri Rıfat Nalbantoğlu’nun CHP’li 5 meclis üyesinden hiçbirinin AKP adayına oy vermediğine yönelik iddialarına YENİ Parti İzmir Milletvekili Ednan Arslan sert yanıt verdi.

Seçimin üçüncü turunda yaşananları ve seçim sonrasında ortaya çıkan görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşam Arslan, “Menderes Belediyesi Başkanvekili seçimi 3. turunda, AKP’li belediye meclis üyesinin işareti ile telefona bakıp, salonu terk eden ve kendi elleriyle teslim ettikleri seçimden sonra AKP Menderes ilçe başkanlığına giderek bu sonucu kutlayanlar ortada” dedi.

Butlan CHP’sinin “Yeni Parti’nin adayını destekleme konusunda Genel Merkezimiz olarak meclis üyelerimize talimat verdik. Talimatımızı yerine getirmeyen belediye meclis üyelerimizle ilgili parti disiplin süreci değerlendirilmektedir” açıklamalarını da hatırlatan Ednan Arslan; “Butlan yönetiminin İzmirli temsilcilerinin açıklamaları ne yazık ki gerçekleri yansıtmıyor. Keşke Yerel yönetimlerden sorumlu parti sözcülerinin paylaşımından haberleri olsaydı. Canınız istedi diye maalesef öyle olmuyor, olmamış” diye konuştu.

Arslan, CHP’ye şu soruları yönlendirdi:

“CHP’li meclis üyesinin seçimin hemen ardından AKP ilçe binasında ne işi var? AKP il başkanı ile neyi kutluyor? Videoda da net bir şekilde görüleceği üzere AKP’li meclis üyesinin uyarısıyla cep telefonunu kontrol ediyor. Bu arkadaş o arada kim ile mesajlaşıyor, yoksa AKP’li birinden talimat mı alıyor? Bu arkadaştan bu kadar eminseniz neden disipline verdiniz? 'Talimatımızı yerine getirmeyen belediye meclis üyelerimizle ilgili parti disiplin süreci değerlendirilmektedir.' açıklamasını yeterli bulmadınız mı?”

HARUN BİLA OY VERDİĞİNİ KABUL ETMİŞTİ!

CHP’li Meclis Üyesi Harun Bila, seçim sonrası AKP Menderes İlçe Başkanlığı’na giderek kutlamalara katılmış, daha sonra da AKP adayı Asuman Şen’e oy verdiğini kabul etmişti. CHP İzmir İl Yönetimi, Harun Bila’yı kesin ihraç talebiyle disipline sevk etmişti.

İlgili Konular: #CHP #Seçim #Menderes Belediyesi #yeni parti

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