YENİ Partili Aşkın Genç: 'Emeklinin maaşının yüzde 79’u kiraya gidiyor'

YENİ Parti PM Üyesi ve Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, Kayseri'deki barınma krizine dikkati çekti. Kayseri’de Haziran 2026 verilerine göre ortalama konut kirasının 18 bin 628 liraya yükseldiğini ifade eden Genç, asgari ücretlinin ve emeklinin kira ödendikten sonra temel ihtiyaçlarını karşılayacak bir gelire sahip olmadığını vurguladı.

Bir asgari ücretlinin maaşının yaklaşık üçte ikisini yalnızca kiraya ayırmak zorunda kaldığına dikkati çeken Genç, en düşük emekli aylığını alan bir yurttaşın ise gelirinin yaklaşık beşte dördünü kiraya verdiğini belirtti. YENİ Partili Genç, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

“Seçim bölgem Kayseri'de dar gelirlinin en yakıcı sorunlarından biri barınmadır. Haziran 2026 verilerine göre kentimizde ortalama konut kirası 18 bin 628 liraya ulaşmıştır. Net asgari ücret ise 28 bin 75 liradır. Bir asgari ücretli maaşının yüzde 66'sını yalnızca kiraya vermekte, bütün bir ayı geçirmek için elinde sadece 9 bin 447 lira kalmaktadır. En düşük emekli aylığı 23 bin 552 liraya çıkarılsa bile bunun yüzde 79'u kiraya gitmektedir.

“EMEKLİ KİRAYI ÖDEDİKTEN SONRA ELİNDE YALNIZCA 4 bin 924 LİRA KALIYOR”

Emeklinin elektrik, su, doğal gaz, gıda, ilaç ve ulaşım için elinde yalnızca 4 bin 924 lira kalmaktadır. Kayseri'de mesele artık ev sahibi olmak değil, kira ödedikten sonra hayatta kalabilmektir. Asgari ücret ve emekli aylıkları yurttaşlarımızın giderlerini karşılayabileceği, kimseye muhtaç olmadan insan onuruna yaraşır biçimde yaşayabileceği bir düzeye çıkarılmalıdır.”