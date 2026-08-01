YENİ Partili Asu Kaya'dan 'İstanbul Sözleşmesi' mesajı

YENİ Parti Kadın Kolları Genel Başkanı ve Osmaniye Milletvekili Asu Kaya, İstanbul Sözleşmesi'nin yürürlüğe girmesinin yıl dönümü dolayısıyla bir açıklama yaptı.

"İKTİDARIMIZDA İLK İŞİMİZ İSTANBUL SÖZLEŞMESİ’NE GERİ DÖNMEK OLACAK"

Kaya, yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Kadınların yaşam hakkını ve güvenliğini teminat altına alan İstanbul Sözleşmesi, 1 Ağustos 2014’te yürürlüğe girdi. Bu tarihi sözleşme; iktidarın tek bir imzasıyla ve siyasi hesapların arkasına saklanılarak feshedildi. Türkiye’yi sözleşmeden çekilen ilk ve tek ülke yapan bu anlayış; kadınları şiddetle, cezasızlıkla ve korkuyla baş başa bırakmayı seçti.

Ama biz varız, buradayız; Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in de net olarak ifade ettiği gibi: Partimizin iktidarında ilk işimiz İstanbul Sözleşmesi’ne geri dönmek olacaktır. Adında 'İstanbul' taşıyan bu sözleşmeyi doğduğu topraklara, kadınları ise hak ettikleri güvenceye yeniden kavuşturacağız. Biz hazırız, kadınlar kazanacak."