YENİ Partili Aylin Yaman Cumhuriyet’e konuştu: ‘Geçmiş tartışmaların içine sıkışmıyor, yüzümüzü halkın sorunlarına dönüyoruz’

YENİ Parti Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Aylin Yaman, partisinin; halktaki karşılığına ve halkla ilişkiler politikalarına ilişkin gazetemize değerlendirmelerde bulundu. Yurttaşların YENİ Parti’ye gösterdiği ilgi ve teveccühün aslında sadece yeni bir partiye değil, yeni bir siyaset ve yönetim anlayışına duyulan özlemin ifadesi olduğunun altını çizen Yaman, “Gittiğimiz her yerde halkın umutla, samimiyetle ve değişim beklentisiyle bize yaklaştığını hissediyoruz. Bu güveni çok kıymetli buluyor, büyük bir sorumluluk olarak görüyoruz. Yeninin heyecanını, yarattığı dinamizmi ve motivasyonu izliyoruz. Genel başkanımız Sayın Özgür Özel’e sokakta duyulan güveni görüyoruz. Üstelik bu heyecan ve güven, tüm yaş gruplarında, her türlü sosyoekonomik koşulda, farklı eğitim durumlarında ve tüm coğrafyada yaygın olarak gözleniyor. Halkımız demokrasiye, özgürlüklerine ve kendi iradesinin temsilcilerine sahip çıkıyor. Bu umudu boşa çıkarmadan; ayrıştıran değil birleştiren, dinleyen, çözüm üreten ve insana dokunan bir siyaset anlayışıyla yolumuza kararlılıkla devam ediyoruz. Türkiye’nin yeniden umuda, dayanışmaya, mutluluğa ve ortak akla ihtiyacı var, bunu görüyor ve yolumuzu buna göre belirliyoruz” dedi.

‘GÜVEN VEREN ÇÖZÜMÜ SUNAN ADRES OLACAĞIZ’

Büyük bir bölüşüm ve adalet krizinin içinden geçildiğini belirten Yaman, “Sokaktaki yurttaşın, pazardaki tezgâhtarın, caddedeki esnafın, tarladaki üreticinin, iş arayan gencin, sesi duyulmayan engellinin, eşit haklar isteyen kadınların sesini siyasetin merkezine taşımak istiyoruz. Çünkü siyasetin görevi, halkın gündemini konuşmak ve sorunlarına çözüm üretmektir” diye konuştu. Bugün yurttaşın en büyük gündeminin hayat pahalılığı, geçim sıkıntısı, işsizlik, adalet duygusunun zedelenmesi ve gelecek kaygısı olduğunu vurgulayan Yaman, “Biz de politikalarımızı bu gerçeklerden hareketle oluşturuyoruz. Amacımız yalnızca eleştiren bir muhalefet olmak değil; ekonomiden eğitime, sağlıktan sosyal politikalara kadar her alanda hakkaniyetli, uygulanabilir, sürdürülebilir ve güven veren çözümler sunan bir adres olmaktır. İnsanımızın yeniden umutla geleceğe bakabildiği, emeğin karşılığını aldığı, gençlerin ülkelerinde hayal kurabildiği, esnafın kepengini umutla açtığı bir Türkiye kesinlikle mümkün. YENİ Parti, vatandaşın en temel sorunlarını dinleyen, anlayan ve yetkin kadrolarla, kanıta dayalı, bilimin ışığında çözüm yolları sunan güçlü bir siyasal alternatif olma iddiasıyla yola çıkmıştır” ifadelerini kullandı.

‘HESAP VEREN YAKLAŞIM’ VURGUSU

Yaman son olarak şunları söyledi: “Türkiye’nin artık kısır siyasi tartışmalardan yorulduğunu görüyoruz. İnsanlar kimin kime ne söylediğinden çok, evine ekmeğini nasıl götüreceğini, çocuğunun geleceğini, işini, geçimini, eğitimini, sağlığını ve adaleti konuşmak istiyor. Biz de tam bu nedenle geçmiş tartışmaların içine sıkışmak yerine yüzümüzü doğrudan halkın sorunlarına dönüyoruz. YENİ Parti’nin en önemli farkı; siyaseti vatandaşın gerçek gündemine taşımak olacak. Biz inanıyoruz ki siyaset, tartışmaları büyütmek için değil, vatandaşların refahını artırmak, hayatını kolaylaştırmak için yapılır. Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu yeni siyaset de tam olarak budur. YENİ parti, insan odaklı, samimi, kırılgan grupları gözeten, emeği önceleyen, kapsayıcı, hakkaniyetli ve sürdürülebilir çözümler üretecek; yetkin kadrolarıyla, hesap veren yaklaşımıyla ve çalışma azmiyle fark yaratacak.”