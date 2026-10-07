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YENİ Partili Çağatay Güç, saat vererek İzmirlilere çağrı yaptı: 'Atatürk’ün evlatları susmaz'

YENİ Partili Çağatay Güç, saat vererek İzmirlilere çağrı yaptı: 'Atatürk’ün evlatları susmaz'

7.10.2026 15:15:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Ege Bürosu
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YENİ Partili Çağatay Güç, saat vererek İzmirlilere çağrı yaptı: 'Atatürk’ün evlatları susmaz'

YENİ Parti İzmir Kurucu İl Başkanı Çağatay Güç, Cemil Tugay’ın AKP’ye katılmasına tepki göstererek İzmirlileri Cumhuriyet Meydanı’na çağırdı. Güç, “İzmir susmaz, Cumhuriyet susmaz, Mustafa Kemal Atatürk’ün evlatları susmaz. Cumhuriyetimiz için, adalet için, demokrasi için, çocuklarımızın geleceği için bugün saat 19.00'da Cumhuriyet Meydanı'nda hep beraber buluşuyoruz" dedi.

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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın AKP’ye katılmasına yönelik tepkiler sürerken, YENİ Parti İzmir Kurucu İl Başkanı Çağatay Güç’ten İzmirlilere çağrı geldi.

Parti değişikliğinin İzmir halkı tarafından kabul edilmeyeceğini belirten Güç, yurttaşları bugün saat 19.00’da Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenecek buluşmaya davet etti. İzmir’in Cumhuriyet ve Mustafa Kemal Atatürk’ün şehri olduğunu vurgulayan Güç, “İzmir susmaz, Cumhuriyet susmaz, Mustafa Kemal Atatürk’ün evlatları susmaz” dedi.

“HİÇ KİMSE MİLLETTEN ÜSTÜN DEĞİLDİR”

Yapılan parti değişikliğini İzmirli yurttaşların kabul etmeyeceğini ve tepkisini yüksek sesle dile getireceğini belirten Başkan Güç, şu ifadeleri kullandı:

“Aziz milletim, bugün İzmir'den çok büyük bir ses yükseliyor. İzmir Cumhuriyetin şehridir. İzmir Mustafa Kemal Atatürk'ün şehridir. Bizler İzmirliyiz. Bizler Mustafa Kemal Atatürk'ün evlatlarıyız. Bugün belediye başkanlarını tehditle, şantajla tek başlarına devşirerek başarılı olduklarını zannedenler; bugün baskıyla Atatürk'ün evlatlarını susturabileceklerini zannedenler; şunu bilmelidir ki hiç kimse milletten üstün değildir. Büyük olan milletimizdir. Büyük olan Türkiye Cumhuriyeti'dir. Cumhuriyetimiz için, adalet için, demokrasi için, çocuklarımızın geleceği için bugün saat 19:00'da Cumhuriyet Meydanı'nda hep beraber buluşuyoruz. İzmir susmaz, Cumhuriyet susmaz, Mustafa Kemal Atatürk'ün evlatları susmaz. Bu karanlık düzen değişene kadar mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz.”

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