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YENİ Partili Deniz Yücel adının geçtiği sahte yazışmaları yargıya taşıyor

YENİ Partili Deniz Yücel adının geçtiği sahte yazışmaları yargıya taşıyor

6.08.2026 12:37:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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YENİ Partili Deniz Yücel adının geçtiği sahte yazışmaları yargıya taşıyor

YENİ Partili Deniz Yücel, gözaltına alınan Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek’e ait olduğu öne sürülen WhatsApp yazışmalarının sahte olduğunu belirtti. Söz konusu yazışmaların 1.5 ay önce de dolaşıma sokulduğunu belirten Yücel, kendi adının da kullanıldığı içerikleri üreten ve gerçekmiş gibi yayanlar hakkında suç duyurusunda bulunacağını duyurdu.

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Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek’in gözaltına alınmasının ardından sosyal medyada dolaşıma sokulan yazışmalarda adı geçen YENİ Parti İzmir Milletvekili ve PM Üyesi Deniz Yücel, açıklamada bulundu.

İlkay Çiçek’e ait olduğu iddia edilen yazışmaların yaklaşık 1.5 ay servis edildiğini belirten Yücel, bunların yapay zekâ ve dijital montaj teknolojileri kullanılarak oluşturulduğu iddiasıyla Çiçek’in avukatı tarafından İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulduğunu kaydetti.

"HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATACAĞIM"

İçeriklerin İlkay Çiçek’i itibarsızlaştırmak, toplum önünde küçük düşürmek ve suç işlemiş gibi göstermek amacıyla hazırlandığını ifade eden Deniz Yücel, yazışmalarda kendi adının da yer aldığını söyledi.

“Bu sahte WhatsApp yazışmalarında benim de ismim kullanıldığı için savcılığa suç duyurusunda bulunacağım” diyen Yücel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 

"2 gün önce Menderes Belediye Başkanımız İlkay Çiçek’in gözaltına alınmasıyla birlikte Menderes Belediye Başkanımıza ait olduğu iddia edilerek bir takım WhatsApp yazışmaları sosyal medya üzerinden servis edilmiştir. 

Bu yazışmalar bundan 1,5 ay önce de servis edilmiş olup, bunların sahte olduğu, yapay zeka ve dijital montaj teknolojileri kullanılarak oluşturulduğu gerekçesiyle o tarihte avukatı tarafından İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde suç duyurusunda bulunulmuştur. 

Tamamen, İlkay Çiçek’i itibarsızlaştırmak, toplum nezdinde küçük düşürmek, hatta ve hatta birtakım suçları işlemiş gibi göstermek amacıyla oluşturulduğu ilk bakışta tereddüte mahal vermeksizin anlaşılan bu sahte WhatsApp yazışmalarında benim de ismim kullanıldığı için Savcılığa suç duyurusunda bulunacağım. 

Menderes Belediye Başkanından bugüne kadar hiçbir talebim olmadığı gibi, kendisini makamında ziyaret etmek dışında dışarıda, sosyal ortamda bir kez bile baş başa görüşmedim. 

Dönemin ruhuna uygun olarak, muhalefet partisine mensup bir belediye başkanına ve siyasetçilere bu kadar amatörce sahte deliller üreterek suç atımında bulunulmasını, itibar suikastı için hedef gösterilmesini anlıyorum da böyle rezil bir iftiranın bu kadar alıcı bulmasını, bunlara gerçekmiş gibi değer atfedilerek bu konunun televizyonlarda ve sosyal medyada gündem yapılarak üzerine yorum yapılmasını, ayıplanmasını ve bunun üzerinden ahlak dersi verilmeye çalışılmasını anlayamıyorum!

Bu sahte yazışmaları üreten, dolaşıma sokan kişiler haricinde, bu yazışmaları sosyal medya üzerinden gerçekmiş gibi yayan, üzerine algı kuran ve halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayan kişiler hakkında da ayrıca hukuki süreç başlatacağım."

İlgili Konular: #Deniz Yücel #Menderes Belediyesi #mesaj #yeni parti

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