YENİ Partili Karasu, kadastro ihalelerinin açık ihale yerine pazarlık usulü ile gerçekleştirildiği bilgisini soru önergesi ile TBMM gündemine taşıdı: ‘Bu ne telaş, bu ne acele?'

Karasu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi. Karasu önergesinde, TKGM tarafından yürütülen “Tescil Harici Alanların Tescillerinin Yapılması Projesi” kapsamında Türkiye genelinde yaklaşık 80 bin km2 tescil harici alanın geometrik tespitinin yapılması, imar ve coğrafi analizlerle değerlendirilmesi ve yaklaşık 10 bin km2’lik bölümünün tescil edilerek ekonomiye kazandırılmasının hedeflendiğine dikkat çekti.

TKGM’nin resmi proje sayfasında projenin yürütücüsünün kadastro dairesi başkanlığı olarak belirtildiğine işaret eden Karasu, “Değerli alanların satışı veya geliştirilmesiyle finansal kaynak yaratılması, sosyal konut ve sanayi projeleri için arsa arzı, tarımsal kullanım ve yenilenebilir enerji yatırımları için alan tespiti gibi amaçlar sayılmaktadır” dedi.

‘BELLİ ŞİRKETLER DAVET EDİLDİ’

Karasu, TKGM’nin kadastro haritalarının sayısallaştırılmasına ilişkin proje kayıtlarında, milyonlarca parselin sayısallaştırılmasına yönelik çalışmalar yürütüldüğünün görüldüğünü kaydetti. TKGM’nin resmi hesabındaki bilgiye göre; 6 milyon 850 bin 736 parselde kadastro güncelleme ihalesi; 3 milyon 484 bin 142 parselde kadastro haritalarının sayısallaştırılması ihalesi yapıldığına işaret eden Karasu, şöyle devam etti:

“Tarafıma ulaşan bilgilere göre; İstanbul’da 3402 sayılı Kadastro Kanunu’nun Ek-1 (Sayısallaştırma) kapsamında yaklaşık 320 bin parselin dört ayrı pakete ayrılarak yaklaşık 90 bin, 90 bin, 70 bin ve 70 bin parsel şeklinde ihale edildiği ve ihalelerde 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 21/b (pazarlık usulü) maddesinin kullanıldığı ve tekliflerin belli şirketler davet edilerek 21 Eylül 2026 tarihinde alındığı belirtilmektedir.”

DANIŞTAY İPTAL ETMİŞTİ

Karasu, Danıştay Onüçüncü Dairesi’nin, Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından Kamu İhale Kanunu’nun 21/b maddesi kapsamında pazarlık usulüyle gerçekleştirilen “Kınalı Kavşağı- Gümüşova Arasında Yer Alan Otoyollar ile Bağlantı Yolları Üzerindeki Köprü ve Viyadüklerin Depreme Karşı Güçlendirilmesi ve Onarımlarının Yapılması” ihalesinin, açık ihale usulü yerine istisnai bir yöntem olan pazarlık usulüyle yapılması nedeniyle iptal kararı verdiğini anımsattı.

BAKANDAN YANIT İSTEDİ

Karasu, “Sektörden, tescil harici alan ve kadastro çalışmalarında belirli firmaların farklı il gruplarında yoğun biçimde iş alarak ‘adrese teslim’ olarak gerçekleştiği, ‘tekelleşme’ yarattığı ve bu durumun çok sayıda harita ve kadastro mühendislik firmasının iş hacmini daralttığı yönünde de iddialar bulunmaktadır” dedi. Karasu, Bakan Kurum’dan, bu iddiaların da yer aldığı çok sayıda soruya yanıt vermesini istedi.

‘SERMAYE AKTARMA DÜZENİ’

YENİ Partili Karasu yaptığı açıklamada da, Kamu İhale Yasası’nın 21/b maddesinin olağanüstü durumlar için tanımlanmış istisnai bir ihale yöntemi olmaktan çıkarılıp olağan ihale düzenine çevrildiğine dikkat çekti. Karasu, şunları kaydetti:

“Bunun adı artık birkaç istisnai ihale değildir; rekabeti yok ederek, kamuoyunun denetimini azaltarak, kimi davet edeceğinize kendiniz karar vererek milyarlarca liralık kamu kaynağını belirli sermaye çevrelerine aktarma düzenidir. Özellikle İstanbul’da yapılanları ayrıca soruyoruz: Ne bu telaş Ne bu acele Yangından mal kaçırırcasına, önceden planlanabilecek milyarlarca liralık işler neden açık ihaleye çıkarılmıyor Her şirketin yarışabileceği, milletin kimin hangi fiyatı verdiğini görebileceği açık ihale yerine neden davet usulünü tercih ediyorsunuz Hangi şirketleri davet ettiniz, hangilerini dışarıda bıraktınız, hangi ölçüte göre seçtiniz Çıkın bunları millete açıklayın.”