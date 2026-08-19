YENİ Partili Melih Meriç'in bıçaklanmasına ilişkin 5 şüpheli adliyeye sevk edildi

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekiplerince dün gözaltına alınan, aralarında CHP eski Oğuzeli İlçe Başkanı Seydi Ahmet Keleş'in de bulunduğu 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheli Keleş, adliye girişinde gazetecilere, "Çok tahrik etti bilerek yapmadım ama yaşadığına da çok seviniyorum, pişmanım" dedi.

NE OLMUŞTU?

Dün, YENİ Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç, merkez Şahinbey ilçesi Akkent Mahallesi'nde bıçaklı saldırıya uğramış, kaldırıldığı hastanede ameliyata alınmıştı.

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, saldırının faili Seydi Ahmet Keleş’in yanı sıra olay yerinden ayrılırken bindiği özel aracın şoförü A.Ç, araç değişikliğinin ardından bindiği ticari aracın şoförü E.D, Keleş’in yakını H.K. ve olay sırasında bölgede bulunan özel güvenlik görevlisi R.Ç'nin gözaltına alındığını duyurmuştu.