YENİ Partili Özgür Çelik'ten operasyon açıklaması: '12 Eylül’ün yıldönümünde adeta bir cadı avı başladı'

YENİ Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, 12 Eylül’de LGBTİ+’lara ,Türkiye genelinde gerçekleştirilen “Ailem Güvende” operasyonlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"YAŞAM TARZLARI NEDENİYLE ŞEYTANLAŞTIRILIYORLAR"

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, operasyon kapsamında gözaltına alınan kişilerin yaşam tarzları, sosyal medya paylaşımları ve sivil toplum faaliyetleri nedeniyle hedef haline getirildiğini belirterek, şunları kaydetti:

“12 Eylül’ün yıldönümünde adeta bir cadı avı başladı. Kimileri yıllardır faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarından insanlar kimileri ise özel yaşamları hedef alınarak, bazısı sırf gece dışarıda eğlenmeye çıktığı için bir operasyonla gözaltına alındı. Üç gündür medyaya servis edilen görüntülerle bir algı operasyonu sürdürülüyor, ortada bir suç varmış gibi gösteriliyor. İnsanlar yaptıkları sosyal medya paylaşımları, düşünceleri ya da salt varoluşları, yaşam tarzları nedeniyle şeytanlaştırılıyor, toplumun gerçek sorunlarını görünmez kılmak için hedef haline getirilip gözaltına alınıyor, tutuklanıyor.”

"ANAYASAL VE DEMOKRATİK HAKLAR SUÇ OLARAK GÖSTERİLİYOR"

Dernekleşme, örgütlenme ve sendikalaşmanın anayasal ve demokratik haklar olduğunu vurgulayan Çelik, bu hakların suç olarak gösterildiğini ifade ederek, şu çağrıda bulundu:

"İnsanları bölen, parçalayan ve memleketimizin birliğine kast eden bu sürekli baskı hali tüm kesimleri çok daha kaygı ve karamsarlığa itiyor, en başta da gençleri neredeyse nefes alamayacak hale getiriyor. Anayasal ve demokratik hak olan dernekleşme, örgütlenme ve sendikalaşma tamamen suç ilan ediliyor.

Açlık, yoksulluk, işsizlik, güvencesizlik ve güvensizlik ile boğuşan ailelerimizin ihtiyaçlarıyla ilgili adım atmayanlar, güçlerini zayıf gördükleri gruplar üzerinden tahkim ediyorlar. Belli bir grubun ahlak anlayışını kanun gibi ve şiddet eliyle dayatıyorlar, hukuku alet ediyorlar.

Biz bu yapay kutuplaşmayı ve kimlikleri suç sayan siyaseti reddediyoruz! Vatandaşlık haklarıyla, onuruyla ve eşit yaşama özlemi içindeki herkesi ortak mücadeleye davet ediyoruz.

86 milyon vatandaşımızın refahı ve huzur içinde birlikte yaşamak için hep birlikte YENİ bir sayfa açtık. Ötekisi, berikisi, dışlananı olmayan bir Türkiye'ye birlikte ulaşacağız!"

NE OLMUŞTU?

Türkiye genelinde 12 Eylül günü LGBTİ+’lara yönelik “Ailem Güvende” adı altında operasyonlar düzenlenmişti. Operasyon kapsamında çok sayıda kişi gözaltına alınırken, baskın ve gözaltı anlarına ilişkin görüntüler de kamuoyuna servis edilmişti.

Operasyonlarda LGBTİ+ aktivistleri, sivil toplum faaliyetleriyle bağlantılı kişiler ve sosyal medya paylaşımları nedeniyle hakkında işlem yapılan kişilerin de bulunduğu belirtilirken, uygulama kamuoyunda büyük tepki çekmişti.