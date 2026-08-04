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YENİ Partili Özgür Çelik'ten yürüyüş çağrısı: 'Tuzla halkı iradesine ve onuruna sahip çıkıyor'

YENİ Partili Özgür Çelik'ten yürüyüş çağrısı: 'Tuzla halkı iradesine ve onuruna sahip çıkıyor'

4.08.2026 09:02:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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YENİ Partili Özgür Çelik'ten yürüyüş çağrısı: 'Tuzla halkı iradesine ve onuruna sahip çıkıyor'

Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl'ün AKP'ye geçmesinin yankıları sürerken, yarın YENİ Parti tarafından Tuzla'da bir yürüyüş düzenlenecek. YENİ Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, saat 19.00'da düzenlenecek yürüyüşe, "Halkın dediği olur! Tuzla halkı iradesine ve onuruna sahip çıkıyor. Ceberrut iktidara boyun eğmeyenler adalet, demokrasi ve cumhuriyet için yürüyor" sözleriyle çağrı yaptı.
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Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl'ün CHP'den AKP'ye geçmesine yönelik tepkiler sürerken, YENİ Parti'den kritik bir hamle geldi.

YENİ Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Tuzla seçmeninin iradesinin gasp edilmesine karşı 'Millet İradesine Saygı Yürüyüşü' yapılacağını duyurdu.

Tuzla Askerlik Şubesi önünde 5 Ağustos Çarşamba günü (yarın) saat 19.00'da başlayacak yürüyüşe çağrı yapan Çelik, paylaşımına şu notu düştü:

"Halkın dediği olur! Tuzla halkı iradesine ve onuruna sahip çıkıyor. 

Ceberrut iktidara boyun eğmeyenler adalet, demokrasi ve cumhuriyet için yürüyor."

İlgili Konular: #yürüyüş #Tuzla Belediyesi #yeni parti #Özgür Çelik

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