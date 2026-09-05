YENİ Partili Seda Kaya Ösen'den turizm uyarısı: '50 yıllık turizm gemisi su almaya başlıyor'

YENİ Parti İzmir Milletvekili Seda Kaya Ösen, Türk turizminde yaşanan yüksek maliyet, talep düşüklüğü ve kârsızlık sorunlarına dikkat çekerek sektörün yapısal bir krizle karşı karşıya olduğunu belirtti. Bölgesel gerilimler ve artan maliyetlerin sektörü olumsuz etkilediğini ifade eden Ösen, iktidarın açıkladığı "rekor" verilerinin sahadaki gerçeklikle örtüşmediğini savundu.

"İŞLETMECİ İÇİN MALİYET YÜKSEK, TÜKETİCİ İÇİN PAHALI ÜLKE"

Sektör temsilcilerinin yüksek faizli krediler ve öz sermayeleriyle ayakta kalmaya çalıştığını belirten Ösen, mevcut tablonun sürdürülemez olduğunu ifade etti. Ösen, turizmdeki tabloyu şu sözlerle özetledi:

"Rakamlar ve turizm bölgelerinden gelen haberler işlerin iyi gitmediğini gösteriyor. Yüksek maliyet-talep düşüklüğü-kârsızlık sarmalı içerisinde debelenen turizmci soluğu sermayesinde ve yüksek faizli kredilerde arıyor. Bu sorunlar çözülmedikçe işletmeciler için maliyet yüksek, odalar ucuz, tüketici içinse pahalı ülke olmaya devam edeceğiz."

"50 YILLIK TURİZM GEMİSİ SU ALIYOR"

Mevcut turizm politikalarında somut ve samimi adımlar atılması gerektiğini vurgulayan YENİ Partili Ösen, "Yaklaşık 50 yılda eksisi artısıyla ayakta kalan turizm gemisi su almaya başlıyor. Sorunların çözümü için samimi adımlar atın ki Türk turisti soluğu yurt dışında aramasın, yabancı turist Türkiye’ye gelmek için gün saysın" değerlendirmesinde bulundu.

"81 İLİ KAPSAYAN YENİ BİR HİKAYE YAZILMALI"

Çözüm önerilerini de sıralayan Ösen, turizm hareketliliğinin sadece belirli kıyı bölgelerine sıkıştırılmaması gerektiğini dile getirdi. Turizmin 12 aya yayılması ve Anadolu'nun tamamına kapsatılması gerektiğini belirten Ösen, şu ifadeleri kullandı: