YENİ Partili Taşcıer, ‘silahlı çocuk’ sorununu Meclis gündemine taşıdı: ‘Silaha nasıl erişiyorlar?’

Konuyla ilgili Adalet Bakanı Akın Gürlek’in yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren Taşcıer, “Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünün verilerine göre, 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun kapsamında Cumhuriyet başsavcılıklarında suça sürüklenen çocuklara ilişkin soruşturma evresinde 2023 yılında 6 bin 122 dosyada 6 bin 293 suça sürüklenen çocuğa ilişkin 7 bin 027 suç, 2024 yılında 7 bin 641 dosyada 7 bin 929 suça sürüklenen çocuğa ilişkin 8 bin 998 suç, 2025 yılında ise 8 bin 567 dosyada 9 bin 93 suça sürüklenen çocuğa ilişkin 10 bin 351 suç karara bağlanmıştır” dedi.

'SUÇ SAYISI ARTTI'

Taşcıer “Yalnızca iki yıllık dönemde, 6136 sayılı Kanun kapsamında çocuklara ilişkin soruşturma evresinde karara bağlanan dosya sayısı yüzde 39,9, suç sayısı yüzde 47,3, çocuklara ilişkin kayıt sayısı ise yüzde 44,5 artmıştır” tespitini yaptı.

‘SİLAHA NASIL ERİŞİYORLAR?’

Bu kapsamda sorulan yönelten Taşcıer, şunları kaydetti:

“Bakanlığınız tarafından, çocukların ateşli silahlara hangi yolla eriştiklerine ilişkin veri tutulmakta mıdır? Aile konutu, yakın çevre, üçüncü kişiler, yasa dışı satış veya diğer temin yollarına göre son beş yıllık dağılım nedir? Ateşli silahlarla ilişkili çocuk dosyalarında olayın okulda, okul çevresinde, okul yolunda veya eğitim kurumuyla bağlantılı başka bir alanda meydana gelip gelmediğine ilişkin Bakanlığınızca ayrı bir veri tutulmakta mıdır? Tutulmuyorsa, son dönemde okullarda ve okul çevrelerinde meydana gelen silahlı saldırılar dikkate alınarak böyle bir istatistik kategorisi oluşturulacak mıdır?”