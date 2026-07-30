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YENİ Partili vekillerden bağış kampanyasına bir maaşlık destek

YENİ Partili vekillerden bağış kampanyasına bir maaşlık destek

30.07.2026 23:42:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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YENİ Partili vekillerden bağış kampanyasına bir maaşlık destek

YENİ Parti'nin başlattığı bağış kampanyasına partinin milletvekilleri de katıldı. YENİ Partili 91 milletvekili, bir aylık maaşlarını partiye bağışlama kararı aldıklarını açıkladı.
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Özgür Özel liderliğinde kurulan YENİ Parti için başlatılan bağış kampanyasına partinin milletvekilleri de destek verdi.

Partiden yapılan açıklamaya göre, YENİ Partili 91 milletvekili, bir aylık milletvekili maaşlarını partiye bağışlama kararı aldı.

Milletvekilleri, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarda, "Bir milletvekili maaşımı YENİ Parti'ye bağışlıyorum" ifadeleriyle kampanyaya katıldıklarını duyurdu.

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BAĞIŞ KAMPANYASINA YOĞUN KATILIM

YENİ Parti, bağış kampanyasının ilk 24 saatinde on binlerce yurttaşın destek verdiğini ve kampanya kapsamında 113 milyon 841 bin 910 TL bağış toplandığını açıklamıştı.

MURAT EMİR'DEN ÇAĞRI

YENİ Parti Grup Başkanvekili Murat Emir, X hesabından yaptığı paylaşımda kampanyaya destek verdiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'nin YENİ bir siyasete ihtiyacı vardı! Kurucularından olmaktan gurur duyduğum YENİ Parti'ye ben de bir milletvekili maaşımı bağışlıyorum. Gelin, bu yolu omuz omuza yürüyelim."

 

İlgili Konular: #Milletvekili #yeni parti