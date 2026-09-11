YENİ Partili vekillerden yangından etkilenen Aladağ’a ziyaret

YENİ Parti Adana Milletvekilleri Burhanettin Bulut ve Orhan Sümer ile İl Başkanı Anıl Tanburoğlu, Adana’nın Aladağ ilçesinde orman yangını nedeniyle evleri zarar gören vatandaşları ziyaret etti

Dailer köyünde 16 evin hasar gördüğünü belirten Bulut, “Bu bölgede epey bir ev hasar görmüş durumda. Hasardan da öte artık evlere girilemiyor. İnsanlar yangın başladığında olduğu gibi kaçabilmişler. Canlarını ancak kurtarabilmişler. Ama gördüğünüz gibi hem buğday, arpa hem hayvanların yiyecekleri herkes şu anda çok mağdur bir halde. Çok acilen buradaki vatandaşlarımıza hasar tespitinden önce günlük ihtiyaçlarını karşılayacak yardımların yapılması lazım” ifadelerini kullandı. Evi hasar gören bir yurttaş ise itfaiye aracının yangın başladığında alandan ayrıldığını belirterek “Buraya iki tane araç verselerdi, su verselerdi. Bir tane sinek kadar bir faydası olmadı bize devletin. Bizi göz göre göre ateşe attılar” tepkisini gösterdi.