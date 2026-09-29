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YENİ Partili Yavuzyılmaz'dan 'Tezmen-Sayan ailesi bağlantısı' iddiası: 'İki isim görevden alınmalı'

YENİ Partili Yavuzyılmaz'dan 'Tezmen-Sayan ailesi bağlantısı' iddiası: 'İki isim görevden alınmalı'

29.09.2026 11:44:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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YENİ Partili Yavuzyılmaz'dan 'Tezmen-Sayan ailesi bağlantısı' iddiası: 'İki isim görevden alınmalı'

YENİ Parti Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, tutuklu Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen ile Finlandiya Büyükelçisi Ayşe Hilal Sayan Koytak arasında bağlantı bulunduğunu öne sürdü. Yavuzyılmaz, Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu'nun da sürecin içinde olduğunu iddia ederek iki ismin görevden alınmasını istedi.

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YENİ Parti, kamuoyunda tartışılan fon soruşturmasına ilişkin yeni bir iddia ortaya attı.

YENİ Parti Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, tutuklu Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen ile Finlandiya Büyükelçisi Ayşe Hilal Sayan Koytak arasında dikkat çeken bir bağlantı bulunduğunu öne sürdü.

Yavuzyılmaz, Tezmen'in Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Finlandiya İş Konseyi Başkanlığı görevine getirilmesinin ardından, AKP'li eski Bakan Fatma Betül Sayan Kaya'nın ablası Ayşe Hilal Sayan Koytak'ın 5 Eylül 2026'da Finlandiya Büyükelçiliğine atandığını belirtti.

MKK YÖNETİM KURULUNU GÜNDEME GETİRDİ

Yavuzyılmaz, iddialarını Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) üzerinden de sürdürdü. Tezmen'in MKK Yönetim Kurulu'nda Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu ile birlikte görev yaptığını söyleyen Yavuzyılmaz, Tuzcu'nun aynı zamanda DEİK Finlandiya sürecinde görev alan isimlerden olduğunu ifade etti.

Bu ilişkilerin tesadüf olmadığını savunan Yavuzyılmaz, Tezmen, Tuzcu ve Sayan ailesinin aynı ağ içerisinde yer aldığını ileri sürdü.

İKİ İSİM İÇİN GÖREVDEN ALMA ÇAĞRISI

Yavuzyılmaz, açıklamasında Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu ile Finlandiya Büyükelçisi Ayşe Hilal Sayan Koytak'ın görevden alınması çağrısında bulundu.

YENİ Parti daha önce de fon soruşturması kapsamında yeni isim ve bağlantıları kamuoyuyla paylaşacağını duyurmuştu. Yavuzyılmaz'ın son açıklaması da partinin soruşturmaya ilişkin gündeme getirdiği yeni iddialar arasında yer aldı.

Yavuzyılmaz'ın açıklamalarında yer alan bağlantı ve suçlamalara ilişkin nihai değerlendirme ise soruşturma ve yargı sürecinin sonucuna göre şekillenecek.

İlgili Konular: #Fatma Betül Sayan Kaya #fon

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