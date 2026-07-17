Yeni partiye geçişlerde öncelik vekiller ve örgütler

Bir yandan butlan kararına karşı CHP’de mücadele veren Özgür Özel kanadı, bir yandan da yeni parti hazırlıklarını sürdürüyor. Bu kapsamda partinin seçilmiş kurmayları, önceliklerinin milletvekili ve parti örgütlerinin geçişi olduğunu belirtiyor. Yeni partinin 80 civarında milletvekiliyle ana muhalefet partisi haline getirileceği ve Özel’e destek veren 74 il başkanının da yeni partiye katılmaya hazır olduğunu söyleyen kurmaylar “Zaten görevden alınan yönetimler bize yeni partinin ne zaman kurulacağını soruyor. Bazı başkanlar kendi alternatif binalarına yerleştiler. Bazıları seçilmiş yönetimler olarak il binalarında nöbetlerini sürdürüyorlar. Genel başkanımız kararı açıklayınca toplu bir şekilde geçeceğiz. Ancak geçişin yöntemiyle ilgili şu an alınan bir karar yok” diyor.

‘BAŞKANLARI HEDEF YAPMAYIZ’

Belediye başkanlarının durumuna en son bakılacağını söyleyen kurmaylar, “Şu an CHP’de mücadelemiz devam ediyor. Daha burada son şıkları tüketmedik. Kurultay için yaptığımız başvuruları bekleyeceğiz. Geçiş kararı alındığında başkanların durumuna en son bakılır. Belediye başkanları konusunda çok farklı dinamikler var. Bazı illerde başkanvekillerimiz var. Belediye meclis üyelerinin durumu önemli. Butlanı mı destekliyorlar seçilmiş yönetimi mi destekliyorlar, belediye meclisinde kime yönelik destek daha ağır, bunların hepsinde hassasiyeti gözetmek gerek. Bu nedenle belediye başkanlarına ayrı ve titiz çalışıyoruz” diyor. Bu noktada Özel ve ekibinin belediye başkanlarını parti tartışmasında hedef hale getirmeyecek bir formül üzerinde çalıştığı belirtiliyor. Kurmaylar “Yeni parti olduğunda geçmek isteyen olabilir, istemeyen olabilir. Yeni partiye geçtiğinde belediye meclis üyeleri geçmezse ters düşen, zorda kalan olabilir. Kimseyi hedefe koyacak bir şey yapmak istemeyiz. O yüzden başkanların durumu en son ve hassas olarak ele alınır” görüşünü paylaşıyor.

‘BAŞKANLARLA TEMASTAYIZ’

Öte yandan; başkanlarla düzenli olarak görüştüğünü de belirten Özel kanadı “Çoğu örgütlerde yapılan değişimlerden rahatsız olduğunu söylüyor. Genel merkezde yapılan operasyonlara da ses çıkartmayan, AKP’nin yargı kollarını meşrulaştıran bir anlayış var. Başkanlarımızın hepsiyle konuşuyoruz. Zaten çoğu seçilmiş il yönetimlerinin görevden alınmasına tepki açıklaması yaptı. Çoğu genel başkanımızın yanında olduğunu da söyledi. Biz başkanlarımızla temasta olmaya devam edeceğiz” diyor. Bu noktada Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay gibi isimlerin ne yapacağı merak edilirken, kurmaylar “Bu isimlerle konuşuyoruz ancak şu an CHP’de mücadelemiz devam ediyor. Bu konular sonranın konusu. Zamanı gelince konuşulur” görüşünü paylaşıyor.