Yeni Şafak yazarından dikkat çeken yazı: Arşivlerde 'temizlik' çağrısı yaptı!

Yayınlanma: 02.08.2023 - 11:13

Güncelleme: 02.08.2023 - 11:13

Türk Silahlı Kuvvetleri'nde (TSK) üst düzey terfi ve atamaların karara bağlanacağı, Genelkurmay Başkanının belli olacağı Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı bu hafta gerçekleştirilecek.

YAŞ toplantısı öncesi AKP'ye yakın Yeni Şafak gazetesinde dikkat çeken bir yazı yayımlandı.

Gazetenin yazarı Hüseyin Likoğlu bugünkü yazısında atama kararları öncesi devletin istihbarat arşivlerinde 'temizlik' çağrısında bulundu.

Fethullahçılar tarafından yapılan fişlemelerin hâlâ değerlendirmelerde dikkate alındığını ifade eden Likoğlu "Arşivlerimizi, Fetullahçı hainlerin ve gayrimilli unsurların kirlerinden arındırmalıyız" dedi.

"O İSTİHBARAT RAPORLARI NE KADAR DOĞRU?"

FETÖ tarafından yazılan istihbarat raporlarının gözden geçirilmesi gerektiğini söyleyen Hüseyin Likoğlu, yazısında şu ifadeleri kullandı:

"15 Temmuz’dan bu yana devletin her kademesine yapılan atamalar konusunda bir hassasiyet gösteriliyor. Sütten ağzımız yandığı için yoğurdu üfleyerek yiyoruz. Lakin, İsmet Bozdağ’ın kitabında anlattığı gibi, devlet arşivlerindeki istihbarat notlarına bakarak, karar veriyoruz.

Peki o istihbarat raporları ne kadar doğru?.. Devletin en mahrem yerlerine sızan Fetullahçı teröristler başta olmak üzere, gayrimilli unsurlar nasıl raporlar yazdı. Bunların bir gözden geçirilmesi gerekmiyor mu?

Yarın çok önemli bir şura var. TSK’nın, dolayısıyla Türkiye’nin geleceğinin şekillenmesinde önemli rol oynayacak komuta kademesi belirlenecek. Ama ne yazık ki hâlâ Fetullahçıların fişlemelerinin değerlendirmelerde ele alındığını duyuyoruz.

Sadece TSK’da değil, devletin üst kademelerinde görev yapacak bürokratlar için benzer fişlemeler dikkate alınıyor.

"ARŞİVLERİMİZİ FETULLAHÇI HAİNLERİN KİRLERİNDEN ARINDIRMALIYIZ"

2012 yılında ne kadar milli bürokrat var ise onları tasfiye etmek için Fetullahçılar, 'İzmir Casusluk' diye bir kumpas kurdu. O kumpasta milli bürokratlar için yazılan iftira dolu fişlemeler maalesef sistemden silinmedi.

Tabii ki devletin hafızasını silemeyiz, yok sayamayız. Ama geçmişte kasıtlı kötülüklerin yapıldığını, hainlerin yerli ve milli olanları tasfiye etmek için istihbarat notları düzenlediğini unutamayız, göz ardı edemeyiz. Arşivlerimizi, Fetullahçı hainlerin ve gayrimilli unsurların kirlerinden arındırmalıyız."