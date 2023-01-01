Yeni yıla kavga ederek girdiler
Yılbaşı gecesi Ortaköy ve Yenikapı Metro İstasyonu'ndaki iki grup arasında tekme yumruk ve pantolon kemerleriyle kavga etti. Kavga çevredekiler cep telefonu kameralarına yansıdı.
Yenikapı Metro İstasyonu'ndaki trende, dün gece iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle sözlü tartışma yaşandı.
Tartışmanın büyümesi üzerine birbirlerini tekme ve yumruklarla darbedettiler. Kavga sırasında bir kişinin kemerle saldırması dikkat çekti.
Bir süre trende kavga eden gruptan bazılarının inmesiyle kavga sona erdi. Kavga bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı.
Metrodaki kavganın ardından Beşiktaş Ortaköy'de de iki grup, tekme ve yumruklarla kavga etti.
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