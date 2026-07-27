Yeni Zigana Tüneli'nde TIR otomobile arkadan çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Yeni Zigana Tüneli içerisinde bugün, Zekeriya Bayram (54) yönetimindeki otomobil Gümüşhane istikametine seyir halindeyken arıza yaptı.
Bayram, aracını sağ şeride çekerek durdu. Bu sırada aynı istikamette ilerleyen Aydın Yılmaz idaresindeki TIR, tünel içerisinde duran otomobili fark edemeyerek arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle otomobil hurdaya dönerken, çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
BİR KİŞİ ÖLDÜ
Ekiplerin yaptığı çalışmada otomobil sürücüsü Zekeriya Bayram'ın araç içerisinde sıkıştığı ve olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan A.Y. (38) ile İ.B. (15) ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazanın ardından tünelde trafik kontrollü olarak sağlanırken, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının tamamlanmasının ardından Zekeriya Bayram'ın cenazesi otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.