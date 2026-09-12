Yeniden hâkim karşısına çıkan Seçil Erzan, Arda Turan’ı işaret etti: 'Bir kuruş alacağı yok, iki katını istedi'

Kamuoyunda “yüksek kârlı gizli fon” olarak bilinen davada 102 yılı aşkın hapis cezasına çarptırılan Seçil Erzan, istinafın bozma kararının ardından dün yeniden hâkim karşısına çıktı.

Daha önce İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen dava, İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yeniden görülmeye başlandı.

Yeniden yargılamanın ilk duruşmasında savunma yapan Erzan, önceki yargılamada adil yargılanmadığını savundu. Erzan, “Üç buçuk yıl boyunca söylediğim hiçbir şeye itibar edilmedi. Sadece katılanların söylediği mutlak doğru kabul edildi” dedi.

‘TUTUKLANACAKSIN DEDİLER’

Savcılık ifadesini yeterli hukuki destek alamadan ve yönlendirmelerle verdiğini öne süren Erzan, “Ben korku, baskı altında herkese fon dedim o gün. Ben bir sistem kurmadım” ifadelerini kullandı. Erzan, istinafın bozma kararının ardından yeniden görülen davada, “Kimseye borcum yokken borçlu durumuna düştüm. Savcılık aşamasında ‘Yukarıdan baskı var, seni tutuklayacaklar’ dediler. Para bende değil, bunu anlatmaya çalıştım” diye konuştu.

Paranın kendisinde olmadığını savunan Erzan, borçları kapatabilmek için kendisinin ve ailesinin mal varlığını sattığını söyledi. Erzan, müştekilerden eski futbolcu Arda Turan’a ilişkin “1 kuruş alacağı varsa bana bin yıl ceza verin. Bana verdiği parayı 15 günde aldı. Bu bir sistemse bu sistemi yöneten kim” diye konuştu.